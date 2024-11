Charles Leclerc é uma grande promessa da Ferrari a conquistar um título na Fórmula 1. O piloto já soma 26 pole positions em sete temporadas, o que o coloca em 12° lugar na lista de pilotos que conquistaram a posição mais vezes na história. No entanto, seus resultados ainda são muito questionados.

Embora o monegasco às vezes impressione com suas conquistas e feitos, Leclerc também comete muitos erros que o fazem forçar os limites de seu carro e ter resultados que não lhe são esperados.

Dessa vez, David Coulthard, ex-piloto da F1, ao podcast Formula For Success, avaliou o futuro companheiro de Lewis Hamilton e a maneira como ele age durante os fins de semana.

Para o ex-competidor, a "era de ouro" só chegará quando os principais pilotos da categoria encontrarem maneiras efetivas de eliminar erros e entenderem como maximizar seus potenciais.

"Quando Max Verstappen chegou à F1, ele tinha algumas pequenas deficiências, mas, fora isso, era um piloto que estava pronto para competir na F1. Mas, para outros, demorou um pouco mais".

Foi neste momento que Coulthard fez a analogia de que Leclerc age como um "cachorrinho que ocasionalmente acerta". Neste caso, "fazer xixi no tapete" é o que tutores de pet esperam de seus animais de estimação para não causar bagunça em casa.

"Charles Leclerc, por exemplo, ainda é como um cachorrinho que ocasionalmente faz xixi no tapete".

"Mas quando os pilotos corrigirem todos esses pequenos erros, acho que entraremos na era de ouro da F1".

