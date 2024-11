A Audi anunciou oficialmente que está abrindo mão de sua ambiciosa meta de três anos para o sucesso após entrada na Fórmula 1. Originalmente, a equipe planejava começar a lutar com os times de ponta em um período curte de três anos, mas a realidade se provou ser completamente outra.

Mattia Binotto foi contratado como Diretor Técnico para liderar o novo projeto. O ex-chefe da Ferrari analisa a situação abertamente e enfatiza que será necessário um esforço muito grande para a mudança de rumo.

"A diferença é enorme", diz o italiano, que fala de desafios claros em termos de infraestrutura e pessoal.

De acordo com Binotto, a Audi atualmente carece de muitos fatores fundamentais para poder acompanhar as principais equipes. Além de um número insuficiente de funcionários, são sobretudo as ferramentas e os recursos que fazem com que a futura equipe alemã fique para trás em comparação com concorrentes como a Red Bull e a Ferrari.

Binotto dá a entender que o equipamento técnico da Sauber/Audi não está à altura do padrão que ele conhece de seu tempo na Ferrari: "São os pequenos detalhes que são cruciais", explica ele, acrescentando que é necessária uma abordagem de longo prazo.

No entanto, Mattia vê o desafio como uma tarefa empolgante e estima que o propósito do projeto seja ainda maior do que o esperado originalmente. Embora ele já tenha sido capaz de se basear em estruturas sólidas na Ferrari, uma nova base está sendo criada na Audi.

O futuro chefe de Gabriel Bortoleto também fala sobre o desenvolvimento de uma equipe com uma cultura clara e um espírito duradouro.

Para a Audi, o caminho para o topo da F1 continua sendo um processo desafiador, no qual prioridades claras devem ser definidas. De acordo com Binotto, agora é uma questão de construir gradualmente uma base que possibilitará o sucesso a longo prazo. Entretanto, o caminho até lá será mais longo e mais intenso do que o esperado originalmente.

O QUE BORTOLETO ENFRENTARÁ NA SAUBER / AUDI?

