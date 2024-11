A cada declaração por parte da Red Bull e falta de resultado de Sergio Pérez, fica mais claro que o mexicano não deve ficar muito mais tempo na Fórmula 1. Porém, com muitos nomes surgindo como possíveis substitutos, Christian Horner decidiu afastar os rumores de um deles: Carlos Sainz.

O espanhol passará a defender as cores da Williams em 2025, quando deixar a Ferrari para a entrada de Lewis Hamilton ao lado de Charles Leclerc. Mesmo assim, surgiram rumores de que Horner estaria tentando contato com Sainz, o que foi veementemente negado pelo chefe da Red Bull.

Sainz entrou no mercado da F1 no dia 1° de fevereiro, quando Hamilton e a Ferrari oficializaram a nova parceria. Com o passar dos meses, o nome do espanhol foi associado a várias equipes, incluindo Red Bull e Mercedes, mas a equipe de Milton Keynes assinou um contrato de mais um ano com Pérez, com garantia para o próximo ano e opção para 2026.

No entanto, o desempenho de Pérez sofreu uma grande queda depois de terminar em quarto lugar no GP de Miami, marcando apenas 48 pontos nas últimas 15 corridas e apenas 8 pontos nas últimas 5 corridas.

Isso alimentou a especulação de que a Red Bull fará uma mudança após o final da temporada, com a dupla da RB, Liam Lawson e Yuki Tsunoda, bem como Franco Colapinto, da Williams, sendo mencionados para o lugar de Pérez.

Colapinto, que foi trazido para a Williams após o GP da Holanda para substituir Logan Sargeant, chamou a atenção por seu desempenho. No entanto, o acordo de Sainz com a Williams para correr com a Alexander Albon significa que não há lugar para o argentino na equipe na próxima temporada.

Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Devido às duas vitórias e ao bom desempenho de Sainz nesta temporada, havia rumores de que a Williams estava disposta a rescindir o contrato do espanhol e deixá-lo ir para a Red Bull a fim de manter Colapinto.

"Ouça, sempre há muita especulação no paddock da F1", disse Horner no Talksport, embora inicialmente não tenha negado o boato.

"E você sabe, Carlos Sainz vai pilotar para a Williams no próximo ano. Ele é um ótimo piloto, teve uma grande vitória no México recentemente e acho que ele será muito bom para a Williams".

Ao ser questionado se há planos de mudanças na Red Bull envolvendo o nome de Sainz, Horner foi claro ao explicar:

"Carlos está comprometido com a Williams e não fará parte de nossos planos para o próximo ano".

O QUE BORTOLETO ENFRENTARÁ NA SAUBER / AUDI?

