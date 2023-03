Carregar reprodutor de áudio

Na noite saudita, o grid da Fórmula 1 voltou à pista de Jeddah uma última vez nesta sexta-feira de GP da Arábia Saudita. E na segunda sessão de treinos livres, Max Verstappen manteve-se à frente, com o melhor tempo do fim de semana até então, com Fernando Alonso em segundo e Sergio Pérez em terceiro.

Completaram o top 10: Esteban Ocon, George Russell, Pierre Gasly, Lance Stroll, Nico Hulkenberg, Charles Leclerc e Carlos Sainz, enquanto Lewis Hamilton foi o 11º.

Na primeira sessão de treinos livres, realizada mais cedo nesta sexta, tivemos uma repetição do pódio do GP do Bahrein. Verstappen foi o mais rápido com 01min29s617, 0s483 à frente de Pérez, enquanto Alonso completou o top 3. Stroll foi o quarto, à frente de Russell, Hamilton e Sainz, enquanto Leclerc foi o 11º.

Após os 15 primeiros minutos, Verstappen liderava com 01min29s952, 0s476 à frente de Pérez, com Alonso em terceiro, enquanto Gasly e Ocon completavam o top 5, todos de médio. Leclerc era o sétimo, com Hamilton em nono e Sainz em décimo.

Na metade da sessão, as simulações de corrida estavam a mil. Verstappen se mantinha na ponta e já com o melhor tempo do fim de semana: 01min29s603, 0s299 à frente de Pérez. Alonso se mantinha em terceiro, mas agora com Hulkenberg e Gasly completando o top 5. Leclerc era o sexto, com Sainz em oitavo Hamilton em nono e Russell em 12º.

A 15 minutos do fim, os pilotos já trocavam as simulações de classificação pelas de corrida, com tempos mais altos. Verstappen seguia na ponta com 01min26s603, tendo Alonso, Pérez, Ocon e Russell no top 5.

No final, poucas mudanças na classificação. Max Verstappen terminou o dia na frente com 01min26s603, 0s208 à frente de Fernando Alonso e 0s299 de Sergio Pérez. Completaram o top 10: Esteban Ocon, George Russell, Pierre Gasly, Lance Stroll, Nico Hulkenberg, Charles Leclerc e Carlos Sainz, enquanto Lewis Hamilton foi o 11º.

A Fórmula 1 volta à pista de Jeddah no sábado para o terceiro treino livre para o GP da Arábia Saudita. A sessão acontece a partir das 10h30, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da segunda etapa da temporada 2023.

AO VIVO - VERSTAPPEN forte e ALONSO surpreende com ASTON MARTIN: Tudo sobre a sexta-feira da F1 em JEDDAH

Prenúncio de APOSENTADORIA? CRISE na Mercedes F1 precede FIM DA LINHA entre Hamilton e Wolff? DEBATE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #221 - Crise na Mercedes pode significar fim da linha para Hamilton?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: