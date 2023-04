Conforme ventilado nos bastidores da Fórmula 1 nas últimas semanas, a categoria deve aprovar o novo formato de fim de semana para o GP do Azerbaijão, que será disputado no próximo domingo em Baku, segundo apurou o Motorsport.com.

Assim, as disputas devem acontecer da seguinte forma: na sexta-feira, primeiro o treino livre e depois a classificação para a corrida principal, que ocorre no domingo; no sábado, primeiro a classificação para a corrida sprint, que é disputada no fim do dia; no domingo, o GP de Baku em si.

A ratificação deve ser confirmada na próxima terça-feira, quando haverá uma reunião da Comissão da F1, com representantes da categoria, das equipes e da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

Nos GPs disputados com sprint nos últimos dois anos, o formato era o seguinte: na sexta, treino 1 e classificação para a sprint; no sábado, treino 2 e sprint; no domingo, a corrida principal, com grid baseado no resultado da sprint. Agora, o grid da prova longa volta a ser fiel à tomada de tempos.

Porém, para Baku, ainda não se sabem detalhes sobre como será a sessão qualificatória para a sprint. De todo modo, o Motorsport.com apurou que não será uma tomada com volta única. Pelo que foi dito à reportagem, a tese mais forte é a de um quali também com Q1, Q2 e Q3, mas mais curto.

O dilema da Ferrari para Baku

