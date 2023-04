F1: Jornal 'revela' que Ferrari contratou engenheiros da Red Bull

Em crise na Fórmula 1, a Ferrari se movimenta nos bastidores para voltar a brigar por vitórias e títulos na categoria. Tendo isso em vista, a escuderia teria contratado dois engenheiros da Red Bull, diz o jornal italiano Corriere dello Sport.

Segundo a publicação, os profissionais deixam de trabalhar no time taurino com efeito imediato. De acordo com a reportagem, eles agora estão no gardening leave (em português, 'licença de jardinagem', expressão usada na F1 para o período no qual profissionais ficam sem trabalhar quando trocam de equipe, já que há preocupação quanto ao acesso a informações privilegiadas na elite global do esporte a motor).

Assim, os engenheiros devem começar a trabalhar 'oficialmente' na Ferrari na temporada de 2024 da F1. Os nomes e cargos específicos dos engenheiros em questão não foram divulgados pelo Corriere dello Sport.

A F1 2023 volta às pistas no próximo fim de semana, com a disputa do GP do Azerbaijão. A etapa de Baku é a quarta de 23 previstas para este ano. A cobertura completa do evento você confere aqui no Motorsport.com.

