F1: Diretor da Sauber exalta postura de Bortoleto nos bastidores

Diretor de programas e operações da Sauber e membro da equipe desde a década de 1980, antes mesmo da entrada do time na Fórmula 1, Beat Zehnder rasgou elogios à postura do brasileiro Gabriel Bortoleto na escuderia.

"Ele pode ser muito insistente, o que é bom de ver. Ele está claramente dizendo aos engenheiros o que precisa para ser mais rápido. Claro que, do nosso lado, adoraríamos realizar todos os desejos dos pilotos, mas nem sempre é possível. Ele é muito exigente, mas de forma muito positiva", disse Zehnder ao UOL.

"Ele não diz: 'Eu preciso disso'. Ele é muito aberto. Muito simpático. Mas ao mesmo tempo é muito exigente e muito claro sobre o que ele precisa. Para mim, é muito bom trabalhar com ele", explicou o engenheiro da Sauber.

Beat Zehnder Foto de: Circuitpics.de

"Se você se sentar com os engenheiros no briefing, verá que Nico [Hulkenberg, veterano companheiro alemão de Bortoleto] é muito detalhista em cada pequeno aspecto. E Gabriel pode aprender muito com ele."

"E ele leva tudo em consideração. E Nico será uma grande ajuda. Nico seria um piloto que ajudaria muito qualquer novato", completou o engenheiro suíço sobre a dupla Bortoleto e Hulkenberg. A dupla agora disputa o GP do Bahrein, neste fim de semana, com cobertura completa do Motorsport.com. Confira:

Confira a programação do GP do Bahrein de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 08h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 12h00 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 09h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 13h00 Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 12h00 Band / F1TV Pro Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 06h05 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h55 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 11h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 08h25 Bandsports / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h55 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h00 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 07h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 06h55 Bandsports / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 17h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 06h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

