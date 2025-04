Antes de sua entrada na Fórmula 1 em 2026, a Audi confirmou que Beat Zehnder está assumindo o cargo de diretor de programas e operações.

Como o ex-diretor esportivo da Red Bull, Jonathan Wheatley, começou oficialmente ontem (01) seu cargo de chefe da equipe Sauber, houve relatos de que isso poderia resultar na saída de Zehnder do time suíço.

Zehnder trabalha na Sauber desde a década de 1980, começando como mecânico durante a parceria da equipe com a Mercedes-Benz. Quando o time decidiu se concentrar em entrar na F1 com seu próprio equipamento em 1993, o engenheiro passou da mecânica para a logística.

No entanto, ele retornou ao lado mecânico do negócio em um ano, assumindo as funções de gerente de equipe e mecânico-chefe em 1994. Ele continuou a atuar como gerente da equipe, agora sob o título de Diretor Esportivo.

Encerrando as especulações de que a entrada de Wheatley poderia fazer com que Zehnder deixasse o time, a Sauber confirmou ao PlanetF1.com que o engenheiro de 59 anos assumirá a função de diretor de programas e operações.

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44, Zhou Guanyu, Stake F1 Team Kick Sauber C44, Alex Albon, Williams FW46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Comentando sobre seu tempo na Sauber e a entrada de Wheatley na equipe, Zehnder explicou ao jornal suíco Blick:

"Com Wheatley, todos nós podemos ficar felizes com sua chegada. Depois de 571 corridas, não estarei mais no controle. Mas certamente ainda estarei cumprindo tarefas em segundo plano."

Wheatley também comentou sobre sua mudança da Red Bull para a Sauber, declarando anteriormente:

"Estou extremamente orgulhoso de ter feito parte da jornada da Red Bull Racing nos últimos dezoito anos e partirei com muitas boas lembranças. No entanto, a oportunidade de desempenhar um papel ativo na entrada da Audi na Fórmula 1, como chefe de uma equipe de fábrica, é uma perspectiva excepcionalmente empolgante e estou ansioso pelo desafio.

"Também estou feliz por trabalhar com Mattia [Binotto], que conheço há muitos anos e que é a pessoa certa para colaborar neste projeto empolgante."

