O retorno dos motores V10 vem sendo um assunto amplamente abordado nos últimos meses, recebendo o apoio principalmente do presidente da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) Mohameed Ben Sulayem. Porém, algumas equipes da Fórmula 1 são completamente contra, enquanto outras devem defender que as unidades sejam elétricas.

Foi marcada uma reunião no GP do Bahrein para discutir o assunto com membros da FIA, equipes e fabricantes de motores para checar quais são as possibilidades e chegar a um acordo, principalmente por conta da mudança nas regras em 2026.

Koji Watanabe, presidente da Honda, confirmou sua participação na reunião a ser realizada em Sakhir, começando a apostar na vontade da montadora japonesa de ampliar sua presença na F1.

Koji Watanabe, presidente da Honda Racing Corporation Foto de: Rudy Carezzevoli / Motorsport Images

A cada dia que passa, parece cada vez mais evidente que a candidatura pré-eleitoral de Ben Sulayem para a renovação de seu mandato serviu para jogar uma pedra na lagoa. Acontece que os regulamentos de 2026 para os monopostos híbridos ainda têm muitas lacunas e, em primeiro lugar, o promotor Liberty Media teme que possa haver uma queda na atenção aos GPs, justamente quando todos os indicadores estão mostrando números recordes em termos de audiência e comerciais.

A tentativa é antecipar o lançamento de unidades de potência com paridade na divisão de potência entre elétrica e endotérmica, um exercício técnico muito difícil que está desafiando seriamente os fabricantes e, em particular, os novos participantes, como a Red Bull Powertrain e a Audi.

O promotor ficaria muito feliz em trazer de volta o som dos V10, promovendo, graças ao combustível sintético, a campanha de gasolinas químicas limpas sem derivados de carvão, e a FIA se colocou no rastro de Stefano Domenicali, mas a posição dos fabricantes está longe de ser unânime: se a General Motors poderia gostar de uma simplificação dos motores com uma mudança para unidades atmosféricas, tendo que começar do zero (no próximo ano, ela estreará com o Ferrari PU, mas a partir de 2028 ela se comprometeu a fazer seu motor próprio), há outras marcas que não estão interessadas no retorno do motor aspirado.

Na sexta-feira, portanto, um jogo político começará com a contagem regressiva daqueles que seriam a favor dos V10s e daqueles, e parece ser a maioria, que aceitariam a nova divisão com a condição de que o híbrido também permaneça.

"Recebi a agenda da reunião no Bahrein", disse Watanabe, "e pretendo lê-la cuidadosamente para decidir a posição da Honda. Deve ficar claro que a razão pela qual decidimos retornar à F1 oficialmente a partir de 2026 é porque fomos atraídos pela importância da eletrificação. Se fosse simplesmente um retorno aos motores de combustão interna, mesmo com combustíveis de carbono zero, não acho que poderíamos apoiá-lo totalmente".

A Audi é contra a adoção de um motor V10 naturalmente aspirado, mas gosta da ideia de adicionar o híbrido Fotos de: Audi

A posição dos japoneses que, justamente em Suzuka, voltaram às vitórias com um Max Verstappen surpreendente, é clara, resta ver qual será a atitude das outras marcas: muitas pedirão o acoplamento do V10 a um pequeno KERS de 100 kW para manter uma linha política e estratégica alinhada com o produto das grandes séries. Ferrari e Mercedes seriam a favor, e até mesmo a Audi, que disse não à atmosfera, poderia se alinhar se houvesse também um híbrido.

KERS é a sigla para Kinetic Energy Recovery System, ou Sistema de Recuperação de Energia Cinética. É uma tecnologia que armazena a energia gerada durante as frenagens do carro. Em vez de desperdiçar essa energia em forma de calor, o sistema a reaproveita, guardando em baterias ou volantes de inércia. Depois, essa energia extra pode ser usada pelo piloto para ganhar mais potência por alguns segundos durante a corrida — ideal para ultrapassagens ou defesa de posição.

O fato incrível é que pode ser mais fácil definir o motor do futuro (talvez dois anos antes do ciclo previsto pelos regulamentos atuais) do que definir definitivamente as regras para 2026: todas as equipes estão trabalhando nos carros do próximo ano, mas ainda não há um layout definitivo dos carros.

Além do tipo de motor, quando introduzir os novos V10s também será um tópico de discussão: o momento pode ser divisivo, pois haverá aqueles que não querem esperar até 2031, completando o plano quinquenal de unidade de potência para 2026, e haverá aqueles que buscam um avanço para 2028 ou 2029. Como os motores terão de ser projetados, construídos e desenvolvidos, será melhor dar a nós mesmos um período de três anos, permitindo que os custos astronômicos dos próximos motores sejam amortizados.

A operação do V10 + KERS juntará muitas opiniões favoráveis, pois o custo de tal unidade de potência seria muito menor do que as unidades de potência do próximo ano, que atingiram picos exorbitantes.

