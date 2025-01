A Fórmula 1 está de olho nas próximas temporadas após o sucesso de 2024 - com sete vencedores em 24 corridas. O Pacto da Concórdia expira no fim de 2025 e, além da expansão do número de equipes com a entrada da Cadillac em 2026, outro ponto de muitas discussões é o calendário. Isso se dá porque a demanda de países interessados em sediar uma corrida é muito maior do que as datas disponíveis.

A renovação de Spa-Francorchamps para mais quatro GPs na Bélgica a serem realizados nos próximos seis anos reabre discussões sobre o 'sistema de rodízio'.

Esse tema não é inovador e já foi discutido algumas vezes, mas ganha força após o acordo de que o GP da Bélgica fará parte desse plano. A alternância entre circuitos permitiria que o conjunto de pistas aumente ao longo do campeonato, sem ultrapassar o limite de 24 corridas por ano.

A Itália está vivendo uma anomalia, pois atualmente tem o privilégio de ter dois GPs (Monza e Ímola) e somente os Estados Unidos podem ter três.

Em uma interessante entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Stefano Domenicali traça um panorama muito claro:

"O contrato com Monza foi renovado com compromissos importantes em termos de trabalho de modernização da infraestrutura. O que foi feito em Monza no ano passado foi apenas um primeiro passo necessário".

"O conceito de que ter a sorte de ser considerado um local histórico não significa que ele deva permanecer velho. A história só tem valor se for projetada para o futuro".

"As instalações em Brianza precisam se modernizar. E devemos ressaltar que o presidente da ACI, Angelo Sticchi Damiani, se empenhou em assumir certos compromissos e, sem seu empenho, teria sido difícil fechar certos acordos".

O presidente e CEO da F1 tem uma visão muito clara do que deve ser o futuro. Ele é grato a Ímola por ter contribuído para a construção de um calendário no auge da pandemia de Covid:

"Ímola tem a vontade de continuar e levar adiante um projeto. O Enzo e Dino Ferrari é um circuito importante que poderia fazer parte da lógica de rotatividade, mas não com Monza. Certamente, se Brianza não respeitasse os acordos feitos, já haveria uma forte candidatura pronta com Ímola. Nunca diga nunca. Antes do início da próxima temporada, teremos a futura posição definida".

Domenicali, em suma, delineia muito claramente um cenário muito fluido, em que Ímola, que deve expirar este ano, poderia ter um papel alternado com outras pistas e não apenas com Spa-Francorchamps.

O quebra-cabeça não é fácil de montar, já que há um desejo de levar uma corrida para o continente africano, que não está representado atualmente (fala-se em um prazo de médio-longo prazo). E a Espanha, a partir de 2026, se concentrará em Madrid, além de Barcelona.

Em suma, haverá alguns nós a serem desatados se as candidaturas da Tailândia, Coreia do Sul e Turquia avançarem, além da Argentina, que apostou na estreia de Franco Colapinto. O jogo de intertravamento não será fácil e Monza terá de tomar cuidado para não cair nele...

