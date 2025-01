F1 - Horner: Verstappen não é diferente de Senna ou Schumacher

Max Verstappen conquistou seu quarto título na Fórmula 1 em 2024, mas isso não significa que o piloto não seja mais criticado. Seja pela maneira agressiva de pilotar, ou por suas palavras, ou até mesmo as manobras controversas, os críticos estão 'no pé' do holandês.

Nos duelos contra Lando Norris, o holandês foi penalizado algumas vezes, o que lhe rendeu novas críticas. No entanto, o próprio piloto admitiu que não se importa com o que as pessoas pensam sobre ele.

Porém, para o chefe da Red Bull, Christian Horner, Verstappen não é completamente ileso às críticas, como comentou anteriormente: "Ele é mais sensível do que você pensa".

"Ele é um piloto que pilota agressivamente", diz o chefe da equipe, "mas [Ayrton] Senna, [Michael] Schumacher e [Lewis] Hamilton também o eram", lembra ele.

"Todos eles estiveram sob os mesmos holofotes em momentos diferentes de suas carreiras", diz Horner, que explica que Verstappen não é diferente. Portanto, ele não compartilha da maioria das críticas feitas ao seu piloto.

Pelo contrário: em sua opinião, Verstappen até amadureceu nos últimos anos. Ele lembra: "Ele chegou até nós ainda adolescente e era um produto da equipe júnior da Red Bull. Seu talento era óbvio".

"Helmut [Marko] reconheceu isso quando ele estava na Fórmula 3 e veio para nós muito rapidamente depois", lembra Horner, enfatizando: "A velocidade não mudou. Sua experiência, sua perspectiva e sua maturidade obviamente se desenvolveram nos últimos anos".

"Foi um prazer vê-lo crescer de menino para homem", enfatiza o chefe de equipe, que acompanhou Verstappen, que inicialmente ingressou na categoria rainha com a equipe irmã Toro Rosso em 2015, ao longo de sua carreira na F1.

O holandês tem pilotado diretamente para a equipe A da Bulls sob o comando de Horner desde 2016 e venceu o Campeonato Mundial de Pilotos quatro vezes seguidas desde 2021.

