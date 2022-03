Carregar reprodutor de áudio

Toto Wolff afirmou que Jonathan Wheatley, diretor esportivo da Red Bull, teve muita influência sobre o antigo diretor de provas da Fórmula 1, Michael Masi, na última temporada. As declarações do chefe da Mercedes foram ao novo documentário da Sky Sports F1 sobre o ano passado, onde ele também disse ter "pena" de Max Verstappen: "Ele mereceu o título, mas todo mundo só fala de Abu Dhabi".

O veículo britânico lançará o documentário de duas partes 'Duel: Hamilton vs Verstappen' no domingo, às 17h no horário de Brasília. A história do mais recente campeonato será discutida em detalhes, com direito a entrevistas o piloto holandês, Christian Horner e o próprio Wolff.

Logicamente, o chefe da Mercedes fala de Abu Dhabi, e repete que não quer mais conversar com Masi: "Eu não falei com ele e nunca mais quero falar com ele". Segundo Wolff, o próprio foi uma vítima, inclusive depois da investigação da FIA: "Suas decisões foram erradas e tenho certeza que ele se arrepende agora. A federação deveria ter percebido muito antes que havia um problema com a estrutura e as personalidades".

Como os próprios mandatários das escuderias ficaram constantemente 'gritando' no ouvido do diretor de provas, Wolff também foi uma parte importante do problema, embora ele veja isso de uma maneira diferente.

O austríaco apontou em parte para Wheatley. Segundo ele, o diretor da Red Bull teria influenciado Masi: "Jonathan Wheatley fez seu trabalho. Ele teve Michael Masi [nas mãos] como diretor de corrida, não apenas em Abu Dhabi, mas antes disso. Max provavelmente deve muito a ele."

O chefe da Mercedes diz se referir a vários eventos, mas principalmente à rodada final em Abu Dhabi: "Foi como uma partida de futebol em que estávamos ganhando de 1 a 0, mas o árbitro de repente disse 'agora é 0 a 0 de novo e vamos para o gol de ouro'."

Os comentários indicam a perda do título ainda é sentida por Wolff, que, em suas próprias palavras, já disse que deve seguir em frente e se concentrar em 2022.

"Sinto um pouco de pena de Max. Ele merece o campeonato, mas todo mundo está falando apenas de Abu Dhabi", concluiu.

