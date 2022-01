F1: Ecclestone defende que Vettel deveria voltar para a Red Bull

Após dois anos com performances abaixo da média que se é esperada de um tetracampeão de Fórmula 1, muitos questionam se a aposentadoria de Sebastian Vettel não estaria próxima. Mas para o ex-chefão da categoria, Bernie Ecclestone, o destino do alemão não deveria ser a saída, mas sim um retorno à Red Bull, equipe pela qual fez história, para mostrar que ainda é rápido.

Após a saída da Ferrari, Vettel ficou preso no pelotão do meio em 2021 com a Aston Martin, que havia perdido muito rendimento em comparação ao bom carro da Racing Point em 2021. Mesmo assim, subiu ao pódio duas vezes no ano, com o segundo lugar no Azerbaijão e na Hungria, sendo desclassificado deste último pela falta de combustível no carro para os testes da FIA.

Com isso, Vettel teve seu segundo pior ano na F1, com 43 pontos conquistados e a 12ª posição no Mundial. Devido à sequência com um 2020 irreconhecível, muitos passaram a questionar o futuro do alemão na categoria, com o próprio alemão admitindo que o pensamento sobre a aposentadoria chegou a passar pela sua cabeça.

Mas Ecclestone acredita que os números de Vettel lhe dão o direito de sair da F1 apenas quando quiser, defendendo em entrevista ao portal Sport1.de que seu destino deveria ser outro.

"Quando ele quiser", disse Ecclestone quando perguntado sobre quando deveria aposentar. "Ele não deve ser dito quando deve aposentar. Não sabemos o quão rápido ele é hoje porque não está em um carro competitivo, então não é fácil dizer que ele não é tão rápido quanto deveria".

"Na verdade, ele deveria estar na Red Bull novamente".

Segundo Vettel, ele ainda tem vontade de seguir na categoria e de ter sucesso novamente, sendo contratado pela Aston Martin para capitanear um projeto que mira a disputa pelos títulos em três anos.

"Se eu não sentir aquela ambição mais, ficando aqui apenas para entregar mensagens ou aumentar a conta bancária, seria uma traição à geração que ainda está por vir e viver o sonho... mas o fogo ainda arde aqui", disse Vettel em 2021.

