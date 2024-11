No início de 2025, Lewis Hamilton completará 40 anos, ao mesmo tempo que fará sua transferência para a Ferrari para completar mais uma temporada na Fórmula 1. E, na opinião de Toto Wolff, chefe da Mercedes, o britânico não deve chegar em sua melhor forma.

Ao podcast High Performance, o austríaco avaliou que o heptacampeão não deve ter as mesmas condições de quando era mais jovem e conquistou seus primeiros títulos na categoria.

"Há uma razão pela qual apenas assinamos contratos anuais", começou Wolff, explicando a situação contratual das equipes e como funcionam os bastidores das decisões.

"Estamos em um esporte onde a acuidade cognitiva é extremamente importante, e eu acredito que todos têm um prazo de validade. Então, preciso olhar para a próxima geração".

Importante lembrar que, para 2025, a Mercedes terá Andrea Kimi Antonelli, de apenas 18 anos, como companheiro de equipe de George Russell, que completará 27 anos em fevereiro.

Ainda na conversa, o chefe da Mercedes comparou a situação com questões de futebol e como os times lidam com as categorias de base.

"É a mesma coisa no futebol. Técnicos como Alex Ferguson ou Pep Guardiola, eles se anteciparam ao desempenho de seus principais astros e trouxeram jogadores jovens que conduziram os times nos anos seguintes".

Wolff também declarou que está feliz por Hamilton e o novo momento que o mesmo viverá na F1 ao defender as tão desejadas cores da Ferrari ao lado de Charles Leclerc em 2025. No entanto, deu a entender que a Mercedes já enxergava o momento em que precisariam parar de apoiar o heptacampeão.

"Gostei da situação [Lewis na Ferrari]. Isso nos ajuda porque evita o momento em que precisamos dizer ao piloto mais icônico do esporte que queremos parar".

