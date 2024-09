A McLaren admite que enfrenta um dilema sobre se deve ou não introduzir atualizações de assoalho em seu MCL38, que vem sendo o carro mais competitivo da Fórmula 1 nas últimas etapas da temporada 2024.

A equipe de Woking estava em uma classe própria no GP de Singapura, com o piloto britânico Lando Norris correndo sem dificuldades para vencer o rival holandês Max Verstappen, da ex-dominante Red Bull.

A forma recente da McLaren, que a ajudou a liderar o campeonato de construtores, vem de sua cautela com seus planos de atualização - e de manter um design de assoalho que introduziu pela primeira vez em Miami.

Esta é uma abordagem que contrasta com muitos de seus rivais, incluindo Red Bull, Ferrari, Mercedes e Aston Martin, que tentaram designs de assoalho atualizados, mas encontraram alguns problemas de equilíbrio.

Mas, embora o pacote atual da McLaren pareça estar funcionando bem, especialmente em locais de alta pressão aerodinâmica como Singapura, o chefe da equipe, Andrea Stella, diz que não há certeza de que ela possa manter a margem que tem agora.

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images

Isso porque, com muitos de seus concorrentes mais próximos prontos para lançar suas próximas atualizações no GP dos Estados Unidos, a escuderia inglesa de Woking admite que há um risco de que, se ela 'jogar no seguro' e continuar com seu pacote atual, ela pode perder a atual vantagem.

O time britânico tem trabalhado em uma etapa de desenvolvimento para seu carro na fábrica, mas quer ter certeza de que tudo funciona. Questionado sobre o dilema que a equipe enfrenta, Stella disse: "Para ser justo, esse foi um dos meus pensamentos depois da corrida".

"Temos algumas coisas por vir e, obviamente, quando você tem esse tipo de desempenho na pista, você sempre pode abordar as coisas de um ponto de vista cauteloso em termos de desenvolvimento", explicou Andrea.

"Mas, ao mesmo tempo, precisamos confiar no processo. Precisamos confiar na maneira como temos trabalhado. Levamos nosso tempo para garantir que, uma vez que entregamos na pista, tenhamos feito a devida diligência. Então, não acho que isso mudará nossos planos", ponderou o chefe da McLaren na F1.

Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Stella acha que, apesar da vantagem da McLaren, não será preciso muito para que seus rivais saltem à frente se trouxerem atualizações que funcionem. "Esta corrida (Singapura) pode ter sido um pouco lisonjeira. Eu diria que precisamos continuar sendo agressivos em termos de desenvolvimento", afirmou.

O designer-chefe da McLaren, Rob Marshall, diz que o plano da equipe é garantir que qualquer atualização trazida possa produzir um grande passo. "É sobre perseguir downforce o tempo todo. Até agora, temos focado basicamente em reunir esses tantos. Em algum momento, espero que tenhamos outra atualização para entregar. De certa forma, é bom entregar pequenas atualizações o tempo todo, um pouco como nossa asa beam aqui neste fim de semana", destacou.

McLaren VETANDO BORTOLETO por 2 anos na Audi? IVAN BRUNO, voz da F2 na BAND, analisa duelo vs BOTTAS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

McLaren VETANDO BORTOLETO por 2 anos na Audi? IVAN BRUNO, voz da F2 na BAND, analisa duelo vs BOTTAS

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!