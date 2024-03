Engenheiro veterano da Fórmula 1, Bob Bell encerrou uma associação de longa data com a Alpine, em um período que incluiu uma breve passagem como chefe da equipe em 2009. Ele vai à Aston Martin como diretor executivo-técnico, reencontrando Fernando Alonso -- com o piloto espanhol, o norte-irlandês foi bicampeão da F1, tendo sido diretor técnico da Renault em 2005 e 2006.

Bell teve três stints diferentes com a equipe francesa baseada em Enstone, Inglaterra, tanto na era Benetton quanto na Renault a partir de 1997. Ele se afastou do dia-a-dia do time em 2018 para assumir um papel de consultor e, subsequentemente, como outros veteranos em rivais, passou a trabalhar também na Alpine Labs, uma organização criada para explorar o uso das tecnologias de corridas em outros ramos.

Mesmo sem um envolvimento direto com as atividades da F1, Bell tinha uma influência importante, sendo uma ligação tangível com o passado de sucesso da equipe. Sua filha, Katy, trabalha para a Alpine como engenheira de sistemas eletrônicos, estando presente em alguns GPs.

Bell chegou ao esporte como aerodinamicista da McLaren em 1982 e, na era Ayrton Senna, fez parte da equipe que projetou o dominante MP4/4 de 1988. Em 1997, ele foi para a Benetton antes de uma passagem pela Jordan como chefe de dinâmica veicular - incluindo 1999, quando a equipe foi terceira colocada no Mundial - antes de voltar para Enstone em 2001 já na era Renault.

Bell foi o diretor técnico da equipe durante as campanhas dos títulos de Fernando Alonso, em 2005 e 2006.

Fernando Alonso, Michael Schumacher, Jenson Button and Bob Bell Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Após a polêmica do Crashgate em 2008 e a saída de Flavio Briatore, ele assumiu brevemente o comando do time em 2009, seguindo em 2010 como diretor. Ele passou ainda três anos como diretor técnico da Mercedes, tendo sido fundamental no desenvolvimento do W05, carro que marcou o início do domínio do time alemão, em 2014.

Ele retorna à Renault em 2016 após uma breve passagem pela Marussia para assumir o cargo de CTO. Dois anos depois, Bell foi para o lado da consultoria.

Mesmo sem uma conexão direta, a saída de Bell remonta à crise que a Alpine vive no momento, com a saída e demissão de quase toda a sua cúpula ao longo dos últimos 9 meses. Tudo começou com as demissões do chefe Otmar Szafnauer e do diretor esportivo Alan Permane, com Bruno Famin assumindo a chefia.

O CEO da marca, Laurent Rossi, também foi removido do cargo, sendo transferido para outra posição no Grupo Renault, enquanto o CTO Pat Fry decidiu sair para assumir a mesma posição na Williams.

Esteban Ocon, Alpine A524, Pierre Gasly, Alpine A524 Photo by: Alpine

Agora, durante o GP do Bahrein, surgiu a informação de que o diretor técnico Matt Harman, e o chefe de aerodinâmica, Dirk de Beer, também haviam pedido demissão.

Na última segunda-feira (04), a Alpine anunciou um novo 'triunvirato' na área técnica, desmembrando o cargo de diretor técnico em três, de acordo com as áreas: Joe Burnell como diretor técnico de engenharia, David Wheater como diretor técnico de aerodinâmica e Ciaron Pilbeam promovido a diretor técnico de performance.

Motorsport Business #11 – Ivo Jucá, da EZZE Seguros, explica como chegou à Stock após Corinthians

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #272 – Qual papel de Verstappen na crise da Red Bull?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!