Carregar reprodutor de áudio

Com Audi e Porsche confirmando o interesse em entrar na Fórmula 1 em 2026, na chegada do novo regulamento de motores, o foco está em onde que as duas montadoras alemãs ficarão no grid. Recentemente, surgiram rumores de uma possível ligação entre a Audi e a Aston Martin, e a equipe britânica revelou que considera "ativamente" suas opções a longo prazo sobre motores.

Enquanto parece cada vez mais certo que a Porsche deve se ligar à Red Bull, adotando a nova divisão de motores da equipe austríaca, a rota da Audi ainda não está muito clara.

Nos últimos meses, surgiram rumores de que a marca estava em negociações avançadas com a McLaren sobre uma possível compra da montadora, mas fontes indicam que essas discussões podem estar estagnadas devido a uma falta de um acordo que agradasse a ambos os lados.

Mas apesar das chances de uma parceria com a McLaren estarem sumindo, surgem outras opções para a Audi considerar. A Williams estaria aberta à ligação, enquanto fontes indicam que já foram iniciadas conversas sobre um acordo de longo prazo com a Aston Martin.

Com o progresso da Aston Martin sendo perdido desde que a marca britânica assumiu o nome da equipe de Silverstone no ano passado, já surgem questões sobre o que seria necessário para que o time possa cumprir o desejo do dono Lawrence Stroll: lutar por títulos a partir de 2024.

Uma parceria com a Audi, seja trabalhando juntos, ou com uma compra total, pode oferecer à equipe a chance de crescer, ou mesmo oferecer a Stroll uma saída da F1 caso a equipe não progrida o suficiente.

Mais cedo neste ano, a Aston Martin deixou no ar a possibilidade de se tornar fornecedora de motores na F1 a partir de 2026, um projeto que parece estar longe das capacidades atuais da equipe. Porém, ao fazer isso em conjunto com uma montadora como a Audi seria lógico, em termos de obtenção do orçamento e conhecimento técnico necessário.

Marshals assist Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, after he stops during FP1 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Porém, algo que pode complicar um potencial acordo entre as marcas, é o fato de que uma das principais rivais alemãs da Audi, a Mercedes-Benz, não apenas é a atual fornecedora de motores da Aston Martin na F1 como também detêm 20% das ações da montadora.

Mas quando questionado pelo Motorsport.com sobre as especulações da parceria com a Audi, a Aston Martin não negou a possibilidade. Um porta-voz disse: "Estamos felizes com nossa parceria atual de motores, a Mercedes-Benz, cujo contrato segue por mais alguns anos. O motor da Mercedes na F1 é bom".

"Neste momento, não temos planos alternativos, porém na F1 nunca se pode dizer nunca, e estamos ativamente explorando opções com nossa nova parceira estratégica, a Aramco".

Um comunicado da Audi e da Porsche na quinta, disse que uma decisão final sobre as entradas das marcas na F1 será feita após a FIA divulgar o novo regulamento de motores.

"Ainda não tomamos uma decisão, já que estamos na fase final de avaliação. Neste momento, o novo regulamento para 2026 e além ainda não está disponível. Ele dará passos para tornar o esporte mais sustentável, o que é um pré-requisito para nossa entrada".

Red Bull favorita? Rico Penteado aponta quem tem chances na Austrália

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #171 - Má fase da Mercedes indica fim de uma era na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: