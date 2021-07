A Aston Martin teve um começo bastante difícil em 2021, com as novas regras aerodinâmicas da Fórmula 1 tendo atingido mais o conceito com baixo rake da equipe do que seus rivais de alto rake.

Mas enquanto os chefes da escuderia estavam chateados com uma situação considerando injusta, seu time técnico estava totalmente focado em tentar sair do 'buraco' em que se encontrava.

Uma série de pequenas atualizações que apareceram na fase inicial da temporada ajudaram a mudar as coisas. Com apenas cinco pontos nas primeiras quatro corridas, foi marcado 39 nas quatro seguintes.

E embora isso não tenha contribuído muito no GP da Áustria no último fim de semana, a equipe lançou no Red Bull Ring o que foi talvez a maior atualização que vimos de qualquer time no grid até agora.

As mudanças começam bem na frente do carro, com uma modificação pequena, mas significativa, no flap superior da asa dianteira. Enquanto a maior parte do flap permaneceu inalterada, a seção da ponta agora tem uma protuberância proeminente que altera o caminho do fluxo de ar a jusante (seta vermelha).

As alterações no conjunto de bargeboard são o eixo da revisão, já que as mudanças sem dúvida terão um impacto nas estruturas de fluxo que chegam até elas, ao mesmo tempo em que aumentam o desempenho dos novos componentes instalados no carro.

Como podemos ver aqui na comparação, havia peças suficientes disponíveis na pista para instalá-los apenas em um monoposto, sendo direcionadas a Lance Stroll, embora a equipe já tivesse declarado que a execução de atualizações seria baseada na ordem do campeonato.

As alterações incluem uma aleta boomerang inferior mais pronunciada (seta verde), ranhuras extras adicionadas ao elemento vertical principal (seta azul), enquanto a seção do assoalho em formato de cabeça do machado agora também sobe (seta vermelha).

A equipe também adicionou dois geradores de vórtice no topo da asa do sidepod, que parece coagir o fluxo de ar que está passando pelo ombro do sidepod, que já tem uma barbatana imponente projetando-se em um ângulo de 45 graus.

O assoalho também recebeu atenção, com adições, exclusões e modificações feitas para ajudar a melhorar seu desempenho geral.

Ao lado do sidepod, a escuderia acrescentou uma barbatana adicional (destacada em verde). Mas foram removidos os dois grupos de barbatanas montados em torno do recorte do assoalho (destacado em vermelho).

A Aston Martin também prestou muita atenção à área logo à frente do pneu traseiro, com o grande aglomerado de aletas na beirada do assoalho com uma transição mais sinuosa, ao invés da abordagem em degrau feita antes (detalhe).

A equipe também fez alguns ajustes delicados no canto externo do difusor, com o formato arredondado das abas que circundam o corpo do difusor principal (marcado em verde).

A fenda superior também foi encurtada e, como consequência das alterações, os reforços metálicos também foram realocados (destacados em amarelo).

Retrocesso da corrida

O conjunto de atualizações que chegou ao GP da Áustria veio depois de uma série de etapas introduzidas na fase inicial da campanha.

A equipe teve um pacote de atualização decente para o GP de Portugal e fez algumas mudanças menores no GP do Azerbaijão.

As alterações introduzidas para Baku lidaram com o fluxo ao redor do cockpit, com um conjunto serrilhado de espelhos retrovisores semelhantes aos da Mercedes, enquanto a aleta de boomerang no topo do halo foi descartada em favor de um par de pequenas barbatanas.

