A Haas é a menor equipe do grid da Fórmula 1, mas está saindo dos problemas de atualização que os rivais enfrentam.

Desde a entrada na atual temporada preparada para estar no final do grid, a Haas superou em muito as expectativas.



Com o sexto lugar consecutivo de Nico Hulkenberg tendo-o empurrado para a frente da batalha do meio de grid e agora travando uma luta acirrada com a RB pelo sexto lugar no campeonato de construtores, o próprio piloto alemão classificou isso como um “grande retorno.”



Mas o que é importante entender sobre o surpreendente progresso da Haas este ano é o fato de que esta não é uma história de uma equipe simplesmente produzindo um carro melhor desde o início e colhendo os frutos dele.

Em vez disso, embora o seu VF-24 seja uma melhoria em relação ao seu antecessor, a chave para a sua melhoria tem sido a forma como conseguiu manter a trajetória do seu programa de desenvolvimento durante a temporada.



E esse progresso consistente teve impacto porque é algo que outras equipes têm tido dificuldades para entregar. Afinal, este é um ano em que as atualizações são agora amplamente caracterizadas como “upgrades” ou “downgrades”, dependendo do seu sucesso.



Por exemplo, a Ferrari enfrentou recentemente algumas dores de cabeça com um novo assoalho que introduziu no GP da Espanha, tendo trazido de volta seus problemas de salto em alta velocidade.

E a Aston Martin descobriu que um novo pacote que trouxe para o GP da Emilia Romagna tornou seu AMR24 mais complicado de pilotar no limite, o que dificultou sua luta no pelotão intermediário.

Ayao Komatsu, Team Principal, Haas F1 Team, Gene Haas, Owner and Founder, Haas F1 Team, on the grid Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Para ambas as equipes, traçar uma saída para essas dificuldades é mais difícil porque as novas peças trouxeram aspectos positivos em termos de downforce – apenas desencadearam consequências não intencionais que limitaram os ganhos no mundo real.

Este fenômeno de atualizações que não trazem tudo o que se espera parece ser uma tendência nos carros atuais, e é uma tendência à qual nem mesmo a Haas tem estado imune - já que está em uma jornada para descobrir quais de suas novas peças funcionam e quais não.

Mas como a menor equipe da F1 conseguiu superar tão bem as coisas, enquanto seus rivais de maior orçamento estão lutando, é uma questão intrigante – e para a qual a própria equipe não tem uma resposta óbvia.



O chefe da Haas F1, Ayao Komatsu, disse que não há nada único que ele pense que sua equipe esteja fazendo que os outros não estejam – mas suspeita que isso simplesmente se resume a uma nova mentalidade que foi incutida este ano.



Questionado sobre qual era o segredo do sucesso da Haas, ele disse: “Honestamente, não sei, a única coisa que podemos dizer é que estamos trabalhando juntos.

“Mesmo quando entregamos novas peças, como a sequência de atualizações após Miami, na verdade não entregamos tudo o que pensávamos que entregaríamos - desde os números do túnel de vento até os números de CFD.



“Mas como equipe, quando tínhamos reuniões [para discutir as novas peças que não entregavam tudo o que se esperava], o que me encorajava era que ninguém estava negando e lutando contra isso. Em vez disso, eles disseram: 'Ok, aceitamos que este é o caso, agora precisamos entender o porquê.'



“Depois que você aceitar isso e todos estiverem trabalhando para entendê-lo, você poderá levar esse aprendizado para a próxima atualização. Então, talvez se houver um segredo, esse seja um deles. Todos trabalham juntos de forma transparente e sem cultura de culpa.

“Mesmo com esta [a atualização do GP da Grã-Bretanha], eu disse na quinta-feira que, até que a executemos, não quero dizer nada sobre isso porque nunca se sabe.



“Nunca se sabe de antemão o que perdemos, porque é muito fácil errar.”

Nico Hulkenberg, Haas VF-24 Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Este progresso constante que a Haas conseguiu fazer com suas atualizações este ano contrasta com a forma como as coisas foram na equipe no passado.

No ano passado, um grande pacote de desenvolvimento levado ao GP dos Estados Unidos não funcionou e as suas falhas foram expostas em Abu Dhabi, quando Hulkenberg, que tinha voltado às antigas especificações para o final da temporada, chegou ao Q3.

Em 2019, a Haas também passou por um período em que optou por abandonar uma série de atualizações que havia introduzido para voltar a uma especificação mais antiga que parecia ser melhor.

É por isso que quebrar esta tendência histórica é tão importante para Komatsu, e ele acredita que poderá ajudar a obter ainda mais ganhos no futuro.

“Na imprensa, as pessoas têm dito que nosso pessoal de aerodinâmica não consegue atualizar o carro, etc., mas agora provamos [que eles podem] e ninguém pode negar que colocamos desempenho no carro. Então isso deve dar-lhes muita confiança.”

O tema subjacente a tudo isso é que Komatsu sente que a equipe está agora aproveitando um potencial que ele acha que está inexplorado há algum tempo.

Ele acrescentou: “Eu disse isso desde o primeiro dia. Temos pessoas talentosas, realmente temos, mas foi só uma questão de juntar tudo. E esse é um problema da alta administração.

“Depois que resolvermos isso e deixá-los trabalhar, esse será o resultado. A equipe continua do mesmo tamanho e não mudamos tantas pessoas. Ok, [o diretor técnico] Simone Resta foi embora, mas fora isso, não há muita mudança.

“A estrutura mudou e nós reposicionamos algumas pessoas, mas na verdade era mais sobre a criação do ambiente. E estamos recrutando agora, então em breve deveremos ser uma equipe maior.

“Mas mesmo com os mesmos recursos do ano passado, e mais ou menos as mesmas pessoas, é isso que podemos fazer. É incrível, não? É por isso que estou tão satisfeito.

“Se eu tivesse feito uma mudança radical e conseguido isso, não acho que me sentiria tão bem. Porque eu simplesmente sabia, eu acreditava, que tínhamos boas pessoas. E me senti muito frustrado e mal porque essas pessoas estavam sendo criticadas pela imprensa. Então, estou muito feliz por isso.”

SCHUMACHER abre o jogo sobre conversas para VOLTAR À F1 e responde sobre MASSA, Senna e Brasil

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

NASR conta DETALHES da saída da F1, analisa Drugo, diz QUANTO CUSTA vaga no grid e exalta IMSA e WEC

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!