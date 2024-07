A Audi confirmou nesta segunda-feira (15) uma parceria técnica com a gigante do petróleo e da energia BP para seu projeto da Fórmula 1, que fornecerá o combustível 100% sustentável estabelecido nos regulamentos de 2026.

A gigante petroquímica também fornecerá sua linha de lubrificantes e graxas para a equipe por meio de sua marca Castrol, e garantiu espaço de marketing para a BP, Castrol e sua marca Aral, que opera na Alemanha.

A BP vem fornecendo combustível para a Audi durante todo o processo de desenvolvimento de sua nova unidade de potência híbrida V6 turbo e também produzirá e-fluids - que incluem óleos e líquidos para fins de gerenciamento térmico - para os componentes híbridos do carro.

A marca britânica tem atualmente uma parceria com a Alpine, tendo se unido à equipe de Enstone em 2017, depois de assumir o fornecimento de combustível e lubrificantes da marca francesa Total, agora TotalEnergies.

Pierre Gasly, Alpine A524, Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

"A Audi e a BP sempre trabalharam juntas com sucesso no automobilismo", disse o CEO da Audi F1, Andreas Seidl. "Estamos muito satisfeitos por podermos levar essa parceria especial para o próximo nível na Fórmula 1. A Audi é sinônimo de 'Vorsprung durch Technik' (Liderança através da tecnologia) e a BP e a Castrol também aspiram a oferecer as melhores tecnologias no campo de combustíveis e lubrificantes. Essa é uma combinação perfeita".

"É um forte sinal para a futura equipe Audi na F1 o fato de termos conseguido estabelecer essa parceria em um estágio tão inicial. Sentimos o apelo do projeto e quantas empresas de renome querem trabalhar com a Audi na F1".

O combustível que a BP produz para a Audi precisará ser composto de fontes sustentáveis comprovadas, já que a FIA pretende garantir que os novos combustíveis sustentáveis ofereçam uma redução significativa nas emissões de gases de efeito estufa.

A Audi já usou a marca e os produtos Castrol em seu passado no automobilismo, mais recentemente quando a marca forneceu lubrificantes para os carros Audi no DTM no ciclo anterior de regras da categoria, da Classe 1. A submarca Aral forneceu combustível para todos os competidores durante esse ciclo regulatório, antes da mudança para os carros GT3.

Além disso, a Castrol também esteve presente no icônico Audi Quattro do Grupo B, que competiu no Campeonato Mundial de Rally, e no Audi R18, que venceu as 24 Horas de Le Mans três vezes.

#7 Audi Sport Team Joest Audi R18: Marcel Fassler, Andre Lotterer, Benoit Tréluyer Foto de: Eric Gilbert

A Castrol tem uma longa história na F1, tendo atuado como patrocinadora da Lotus em 1992 e 1993. Em seguida, levou sua marca para a Williams em 1997, após a saída da Elf como principal fornecedora de óleo, permanecendo no carro até o final de 2005.

A BP foi uma das principais fornecedoras de muitos dos esforços britânicos da F1 durante a década de 1960. Em seguida, comandou o espaço da carenagem nos carros da Leyton House, antes de se unir mais tarde à Jordan e à Larrousse. A marca passou despercebida na F1 até fazer uma parceria com a Alpine, com sua marca Ultimate adornando o espaço próximo às paredes laterais do cockpit.

Ivan Capelli, Leyton House CG901 Judd Foto de: Motorsport Images

