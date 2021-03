Sergio Pérez quase teve uma estreia para esquecer, em sua primeira corrida com a Red Bull na Fórmula 1, quando seu carro parou de funcionar durante a volta de apresentação, mas surpreendeu a todos quando conseguiu religá-lo, largar e entregar uma boa performance na pista. Agora, o mexicano revelou como que conseguiu salvar sua prova ao religar o motor Honda no meio da pista, recebendo elogios da equipe pelo seu raciocínio rápido.

Sem nenhuma potência, o mexicano também não conseguiu abrir uma comunicação com a equipe, que mandou várias vezes a mensagem "check de rádio", sem respostas.

Apesar de ainda não estar totalmente familiarizado com o carro e com a unidade de potência da Honda, Pérez conseguiu religar o motor após tirar o volante do carro e colocá-lo de novo, permitindo que ele pudesse ouvir novamente seu engenheiro.

Na sequência, ele conseguiu sair com o carro e se deslocou até o pit lane, já que o regulamento o obriga a largar de lá. Apesar da última posição na primeira volta, Pérez teve uma excelente recuperação, terminando em quinto.

Antes da corrida, a equipe teve que substituir seu armazenamento de energia e controle eletrônico após uma anomalia ser detectada na área, apesar de não estar claro se isso contribuiu para o problema.

"Não tenho ideia, no meio da curva, tudo simplesmente apagou. Eu estava prestes a sair do carro quando ouvi Jonathan [Wheatley, diretor esportivo da Red Bull]. Eu simplesmente consegui ligar o carro de novo e segui".

"Foi uma questão de reativar a ignição. Eu não ouvia nada. Não ouvia os engenheiros. E aí tudo voltou, então, ótimo".

O engenheiro chefe da equipe, Paul Monaghan disse que a equipe ficou impressionada com o modo com que Pérez conseguiu recuperar o carro, apesar das circunstâncias.

"Antes da corrida, ele teve uma pequena falha elétrica. Lidamos com isso. Nas voltas em direção ao grid, não haviam sinais de erros, o carro parecia perfeito. Mas ele começou a ter dificuldades na volta de apresentação. Houve um corte de potência no carro, que é feito para protegê-lo".

"A questão é que ali ele perdeu a potência. Mas Sergio teve uma boa cabeça, fazendo como se fosse um computador: desligou e ligou de novo. O volante voltou a funcionar, ele ligou o motor, saiu, chegou até o pit lane e largou dali".

"Como geralmente acontece nessas falhas, o carro acaba funcionando sem nenhum problema pelo resto da corrida. Ele foi brilhante na recuperação. Não ficou frustrado, não perdeu motivação e escalou o pelotão, conquistando bons pontos para nós".

"Graças a Deus pela boa cabeça dele. Sem ter como se comunicar com ele, não tínhamos como explicar sobre o problema, e ele fez sozinho".

Monaghan disse que a equipe precisa garantir que isso não aconteça novamente: "Temos algo a descobrir ali. Vamos caçar, descobrir e consertar para chegar em Ímola e dar a ele um fim de semana tranquilo".

F1: GUERRA de Hamilton e Verstappen e destaques do Bahrein com Rico Penteado e Felipe Motta | PÓDIO

