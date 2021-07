F1: Entenda por que Red Bull se nega a fazer 'favor' à Aston Martin

A Red Bull disse que não há razão para entregar o chefe do departamento de aerodinâmica, Dan Fallows, para a Aston Martin antes que seu contrato termine em 2023.

Fallows assinou um acordo para ingressar na Aston Martin como seu novo diretor técnico , e a equipe britânica espera tê-lo em seu quadro de funcionários o mais rápido possível.

O chefe da Aston Martin, Otmar Szafnauer, disse no GP da Áustria da Fórmula 1 que esperava conversar em breve com o dirigente da Red Bull, Christian Horner, para ver se havia a possibilidade de liberar Fallows de seus compromissos.

"(Vamos conversar) agora ou no futuro próximo", disse.

"Não planejei nada, mas quando tivermos mais tempo, com certeza (vai acontecer). Foram semanas muito ocupadas."

Mas as esperanças de Szafnauer de chegar a um acordo com a escuderia austríaca parecem pequenas, já que a equipe baseada em Milton Keynes permanece firme em sua intenção de manter Fallows até o fim de seu contrato.

Questionado se haveria algum movimento em relação ao chefe do departamento de aerodinâmica da Red Bull, Horner disse: "Nossa situação com Dan é muito clara. Ele está trabalhando no carro (de 2021) e está trabalhando no carro do próximo ano."

“Ele ainda tem muito tempo. Ele só assinou o contrato no final do ano passado, então há um período significativo de tempo antes de chegar a meados de 2023. Obviamente, vamos mantê-lo ocupado pelo resto do contrato."

Dan Fallows, Red Bull Racing Head of Aerodynamics celebrates on the podium Photo by: Sutton Images

A insistência da Red Bull em manter Fallows foi provavelmente reforçada pelo fato de que a Aston Martin também contratou o aerodinamicista Andrew Alessi para se juntar à equipe como o novo diretor técnico.

Não querendo encorajar o time britânico a roubar mais funcionários, a Red Bull pode decidir usar a situação com Fallows como um exemplo para mostrar que não será fácil convencê-los quando se trata de liberar membros da equipe.

No entanto, a posição de Horner também pode ser vista como uma tentativa de aumentar qualquer pacote de compensação financeira que a Aston Martin possa oferecer para obter Fallows antecipadamente.

No entanto, Szafnauer deixou claro que sua equipe ainda não terminou as contratações para a expansão da operação.

"Ainda é um trabalho em andamento e há mais alguns cargos de responsabilidade que queremos ocupar", explicou.

"Algumas das coisas que cobrimos serão anunciadas em breve, e outras virão mais tarde", concluiu.

