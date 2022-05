Carregar reprodutor de áudio

Há exatos 40 anos, Gilles Villeneuve perdeu a vida depois de colidir com Jochen Mass durante a classificação para o GP da Bélgica em Zolder.

A história da tumultuada temporada de Fórmula 1 da Ferrari em 1982, que também incluiu lesões que encerraram a carreira do companheiro de equipe de Villeneuve, Didier Pironi, já foi contada muitas vezes.

No entanto, uma voz raramente citada é a do projetista-chefe da equipe de Maranello, Harvey Postlethwaite, cujo 126C2 venceu o campeonato de construtores daquele ano – e deveria ter conquistado o título de pilotos.

Em 1996, três anos antes de morrer, Postlethwaite contou a este escritor sobre aquela temporada e a complexa relação entre Villeneuve e Pironi. A entrevista não foi usada na época e, nos últimos 26 anos, foi perdida em uma caixa de microcassetes antigas.

Muito parecido com seu contemporâneo Patrick Head, Postlethwaite era sensato, não dado à reflexão sentimental. No entanto, ficou claro que ele tinha boas lembranças de Villeneuve entre os muitos pilotos com quem trabalhou ao longo dos anos.

“Gilles tinha essa imagem de estar completamente louco”, disse ele. “Bem, louco é provavelmente a palavra errada, mas ser muito rápido e ser quase irresponsável em um carro de corrida. Na verdade, não foi bem assim.

“Ele era um piloto muito sério, levava a condução muito a sério. Mas ele gostava de levar tudo muito ao limite. E ele gostava que cada volta que desse fosse muito rápida, ou mais rápida, do que a última que ele deu.

“Agora, essa foi uma maneira que eu suponho que ele provavelmente teve de se esforçar até o limite. Mas ele certamente era bem mais inteligente e bem menos louco do que as pessoas imaginam. Quer dizer, a imagem provavelmente cresceu com o passar do tempo, mas na verdade, eu sempre o achei muito sério, e realmente um cara muito inteligente.

“Ele não era de forma alguma um político e falou de forma muito clara e simples sobre o carro. E acho que ele foi muito apreciado por isso. Mas ele foi muito rápido. Quero dizer, não há dúvida sobre isso. Ele foi provavelmente um dos pilotos de corrida mais rápidos que já existiu.”

Villeneuve was considered to be one of Enzo Ferrari's favourite drivers for his team Photo by: Ercole Colombo

Postlethwaite falou sobre o grande relacionamento entre o piloto e Enzo Ferrari.

“A Ferrari, a equipe de corrida, era muito, muito menos política do que é agora”, calculou Postlethwaite. “Ainda assim, havia uma certa quantidade de não pisar no calo das pessoas. E Gilles não se importava em que dedos pisasse. Se ele achava que o carro não era bom, dizia isso, e isso tendia a incomodar várias pessoas, mas ele não se importava em fazer isso.

“E o ‘Velho’ o amava muito por isso, porque achava que era exatamente isso que queria ouvir. Ele queria saber.

“Eles mal tinham uma língua em comum – eles tinham um pouco de francês em comum. Mas acho que ninguém nunca esteve muito perto de Enzo Ferrari. Certamente, ele tinha uma grande afeição por Gilles, sem dúvida, porque Gilles fez o que poucas pessoas poderiam fazer. Ele poderia fazer o que Michael Schumacher está fazendo hoje, ele poderia pegar um carro que provavelmente não é o melhor, e poderia fazê-lo ir tão rápido quanto qualquer outro.

“Pironi era um tipo diferente de cara”, lembrou Postlethwaite. “Eu o conhecia não tão bem, não o conhecia até ir trabalhar para a Ferrari. Ele não era um tipo de pessoa tão aberta, tão mais difícil de conhecer. Mas ele também foi muito rápido.”

Postlethwaite deu uma visão interessante sobre os estilos dos dois pilotos: “Gilles era rápido em todos os lugares. Mas particularmente, e parece quase bobo, mas é bem verdade, Gilles era incrível em curvas lentas. Em curvas sinuosas, ele era incrivelmente rápido.

“E Pironi era rápido em circuitos rápidos. Ele era um piloto muito, muito surpreendentemente corajoso em curvas rápidas. Ele nunca tirava o pé. E de uma forma engraçada, eles se complementavam.”

Villeneuve e Pironi eram amigos firmes – até o infame GP de San Marino de 1982, uma corrida boicotada pela maioria das equipes britânicas.

Depois da queda da Renault, eles trocaram a liderança várias vezes. O canadense acreditava que eles estavam dando um show para os fãs, e que Pironi cumpriria um acordo pré-corrida e o deixaria vencer. Também foi uma corrida apertada no consumo de combustível, e ambos os pilotos tiveram que estar atentos a isso.

Postlethwaite felt the feud between Pironi and Villeneuve was made out to be bigger than it was Photo by: Motorsport Images

Na última volta, Pironi passou e venceu, deixando Villeneuve sem tempo para responder. Após a corrida, ele estava convencido de que havia sido roubado e jurou que não falaria com seu companheiro de equipe novamente.

Embora os sentimentos de Villeneuve fossem bem conhecidos, Postlethwaite minimizou o impacto disso: “Acho que a animosidade que deveria ter existido entre eles foi desproporcional”, insistiu.

“Pode ter havido um momento de animosidade sobre o que aconteceu em Ímola. Mas mesmo isso foi desproporcional. Certamente, dentro da equipe, não foi percebido como algo particularmente problemático na época."

Então, Pironi se estabeleceu em uma posição forte o suficiente para escapar sem censura das ordens do time?

“Não achei que a posição dele fosse mais forte do que a de Gilles”, disse Postlethwaite. “Acho o contrário, eu diria. Não tente simplificar a política interna da Ferrari para uma coisa dessas, havia muito mais acontecendo do que isso. E o ‘Velho’ estava bem atualizado com tudo o que estava acontecendo.

“Ele os recebeu e conversaram. Ele estava conversando com os pilotos o tempo todo. Eles passaram muito tempo em Maranello, os pilotos, eles tinham que estar lá. Quando os testes aconteciam, ele gostava de assistir e falava com os pilotos o tempo todo. Eu acho que ele estava muito no controle da situação.”

Villeneuve manteve sua promessa de não falar com Pironi nos dias após Ímola, e ainda estava furioso quando chegou à próxima corrida, em Zolder.

A sabedoria aceita é que ele estava tão empolgado com o que havia acontecido 15 dias antes, e tão ansioso para ultrapassar seu companheiro de equipe, que o acidente na classificação que tirou sua vida foi um resultado direto de sua rivalidade.

Postlethwaite never believed the Imola fallout between the two Ferrari drivers contributed towards what happened at Zolder and Villeneuve's death Photo by: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Postlethwaite, que estava de volta a Maranello naquele fim de semana e, portanto, sem dúvida a um passo da tensão, minimizou qualquer conexão: “Gilles estava sempre desesperado para se classificar à frente.

“Gilles tinha uma vontade de vencer que era simplesmente incrível. Ele ultrapassaria qualquer um em qualquer coisa, o tempo todo. Ele não se importou. Quero dizer, era assim que ele era, ele simplesmente não deixava as pessoas entrarem em seu caminho.

“Pessoalmente, não acho que o que aconteceu em Ímola tenha contribuído de alguma forma para o que aconteceu posteriormente em Zolder. Eu nunca acreditei nisso. É uma boa história, mas acho que não teve nada a ver com isso.

“Gilles queria ser o mais rápido o tempo todo, e se isso significava ultrapassar as pessoas… Você deveria ver as coisas que ele fez na estrada. Se um carro estivesse à frente dele, era para ser ultrapassado. Não que ele fosse particularmente agressivo. Era assim que ele era, se ele visse um carro à frente, ele iria ultrapassá-lo. Era isso. Ele só sabia que era o piloto mais rápido.”

Depois de Zolder, a equipe continuou, com Patrick Tambay entrando e depois conquistando uma vitória emocionante na Alemanha. Pironi venceu na Holanda e registrou uma série de pódios em um ano em que nenhum piloto ou equipe dominou. A caminho de Hockenheim em agosto, faltando cinco etapas, ele liderava o campeonato mundial por nove pontos.

Em uma sessão com pista molhada na manhã de sábado, o francês era o mais rápido quando colidiu com a traseira da Renault de Alain Prost e seu carro decolou. O acidente foi estranhamente semelhante ao de Villeneuve, mas ele sobreviveu, embora com as pernas gravemente quebradas. Era o fim de sua carreira de piloto.

“O que você pode fazer?”, disse Postlethwaite. “Isso é automobilismo, não é? E esse tipo de coisa acontece. A velocidade do acidente de Villeneuve foi incrível, e a gravidade do outro acidente foi incrível. O carro subiu no ar, Deus sabe quão rápido.

"Foram dois acidentes muito, muito graves, e tê-los acontecido em um ano foi uma tragédia terrível. E acho que foi algo que teve um efeito muito grande em todos.

“É difícil agora lembrar das emoções na época. Curiosamente, lembro-me mais do dia do acidente de Pironi do que do dia do acidente de Villeneuve, porque o acidente de Pironi parecia muito bobo.”

Incluindo Hockenheim, Pironi perdeu as últimas cinco corridas da temporada – e ainda ficou em segundo na classificação, cinco pontos atrás de Keke Rosberg. O título de construtores serviu de consolo para a Ferrari.

After injury ended his F1 career, Pironi moved into powerboat racing but died in an accident in 1987 Photo by: Motorsport Images

Em 1986, Pironi fez alguns testes com AGS e Ligier, mas um retorno à F1 nunca esteve perto. Em vez disso, ele forjou uma nova carreira nas corridas de lanchas offshore. Em agosto de 1987, pouco mais de cinco anos após o acidente de Hockenheim, ele morreu em um acidente na Ilha de Wight.

Postlethwaite tem certeza de que Villeneuve teria sido campeão em 1982 e poderia ter conseguido muito mais.

“Gilles teria sido campeão mundial naquele ano, sem dúvida”, disse ele. “O carro era bom o suficiente, o motor era bom o suficiente e a Ferrari era boa o suficiente para colocá-lo no pódio com frequência para ele vencer o mundial.

“Pessoalmente, sempre gostei de pilotos rápidos, e ele era rápido. É sempre bom lidar com um piloto assim. Gilles foi uma estrela em um período anterior à telemetria. É diferente agora, é tudo muito mais científico.

“Se alguém como ele será capaz de vencer essas corridas hoje, eu não sei, mas certamente naquele período ele conseguiu vencer corridas. Quando você olha para as corridas sangrentas com aquele carro turbo em 1981, Mônaco e Espanha, é inacreditável o que ele fez com aquele carro.

“É realmente difícil saber o que ele teria feito. Podemos especular, mas gostaria de acreditar que ele teria vencido vários campeonatos mundiais e que teria sido um grande embaixador do esporte.

“Acho que o esporte precisa de campeões mundiais com personalidade, e ele era um personagem maravilhoso, um personagem colorido, era um ‘personaggio’, como dizem. Os fãs, principalmente na Itália, sempre vão adorar um piloto rápido. Ele podia fazer coisas com carros de corrida que outros pilotos não podiam fazer.

“Ele tinha um helicóptero e tentava fazer um loop. Esse era o tipo de cara que ele era. E acho que as pessoas simplesmente apreciaram isso. Uma das coisas tristes é que provavelmente o mundo inteiro está muito mais anestesiado para essas coisas, e talvez isso não seja muito comum nos dias de hoje."

Postlethwaite was convinced Villeneuve had been destined to be F1 world champion in 1982 Photo by: Motorsport Images

Haveria mais vitórias antes de Postlethwaite deixar Maranello em 1987, mas o carro de 1982 continua sendo aquele pelo qual seu mandato na equipe é mais lembrado.

“Tenho minhas próprias memórias e minhas próprias experiências da situação”, disse ele. “E eu suponho que não é algo que se goste de lembrar, porque quando um piloto se machuca em um carro, você realmente não quer lembrar.

“Houve coisas positivas e negativas que saíram disso. Mas eu pessoalmente não gosto de ver essa coisa toda empolgado.

“Há alguma verdade nos vários rumores sobre o que aconteceu e a animosidade que havia entre os pilotos, mas foi explodido de forma desproporcional. E acho que, na verdade, prefiro lembrar aqueles dois pilotos como bons amigos, e eles eram, na verdade, bons amigos fora da pista, eu me lembro.

“Eles compartilhavam uma linguagem e compartilhavam muitas outras coisas. Acho que ambos foram excelentes pilotos e ambos muito, muito competitivos. Foi uma grande tragédia que ambos tenham morrido em acidentes.”

Postlethwaite remembered both Pironi and Villeneuve as great rivals and team-mates Photo by: Ercole Colombo

