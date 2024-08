Esteban Ocon revelou que recebeu apoio das "pessoas certas" após seu polêmico acidente com Pierre Gasly no GP de Mônaco da Fórmula 1. O francês mergulhou por dentro do carro do companheiro de equipe da Alpine na primeira volta, antes que a dupla se enroscasse e deixasse Ocon fora da corrida e Gasly com o carro danificado.

Ocon sofreu a revolta do então diretor da equipe, Bruno Famin, e, dias depois, foi anunciado que ele deixaria a equipe no final da temporada. A Haas foi posteriormente confirmada como sua nova casa para 2025.

Ele chegou a ser ameaçado de suspensão para o GP do Canadá, enquanto os xingamentos nas mídias sociais provocaram uma declaração de Ocon contra a reação adversa.

Depois de confirmar que o diretor da equipe da Williams, James Vowles, que foi uma parte importante da configuração da Mercedes com a qual o ex-campeão da Euro F3 subiu na categoria júnior, deu um telefonema de apoio na sequência, Ocon, em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, disse: "É claro que é bom ter o apoio das pessoas certas. Tem havido muito barulho, o que nunca é bom".

"Quando há barulho da esquerda para a direita, é sempre porque há algo grande que aconteceu. E com certeza tomou muita proporção, especialmente nas mídias sociais, que é o que Damon Hill disse..."

"Ele disse: 'Estou feliz por não ter dirigido na época das mídias sociais'. Foi basicamente isso que ele disse. Naquela época, sim, você conversava com a imprensa e depois voltava para a próxima corrida, mas foi por isso que fiz a declaração que fiz nas mídias sociais - e foi importante levantar minha voz no momento em que o fiz".

"Não há muito mais a dizer, você sabe, sobre esse lado. As coisas que aconteceram já passaram, e sim, seguimos em frente". Ocon reiterou que aceitou imediatamente sua responsabilidade no GP de Mônaco, ao mesmo tempo em que colocou em perspectiva as críticas feitas a ele por sua tentativa de ultrapassagem.

"Cometi um erro na saída da curva", lembra o piloto francês. "Não deixei espaço suficiente na saída. Mas você sabe, a manobra no início não foi tão ruim. Foi a saída que estava muito apertada. E foi aí que eu avaliei mal o espaço".

"E, infelizmente, colidimos - e eu levantei a mão para a equipe e pedi desculpas à equipe, mas a partir daí, deveria ter parado. Mas, infelizmente, não parou. Mas as coisas seguiram em frente desde então. As pessoas se acalmaram nas mídias sociais. Isso é bom", conclui.

