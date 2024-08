F1: Como Gasly planeja transformar Alpine em 'sua própria equipe'

Pierre Gasly se encontra em uma situação diferente na Alpine. Com a saída de Esteban Ocon, o piloto #10 diz que está pronto para ser líder na equipe de Fórmula 1, após o momento difícil que a fábrica de Enstone enfrenta.

O francês chegou à equipe em 2023 com um cenário bastante diferente do que se apresenta no momento. A chegada de Gasly coincidiu com uma reviravolta no time, as grandes mudanças no alto escalão.

Flavio Briatore retorna como consultor do CEO da Renault, Luca de Meo, e trouxe o chefe da Hitech, Oliver Oakes, para guiar a Alpine após a pausa de agosto.

As decisões foram tomadas após os resultados ruins da equipe francesa na primeira parte da temporada de 2024. O carro apresenta falta de competitividade e, inclusive, já foi muito criticado por Gasly em pista.

Com a assinatura de sua extensão de contrato e a saída de Ocon, Pierre se prepara para assumir um grande papel na equipe e tentar ser líder para seu futuro companheiro - que ainda não foi anunciado.

"No final do dia, é algo que foi bem natural", disse Gasly em entrevista ao Motorsport.com. "Sou uma pessoa muito motivada. Estou muito focado no meu trabalho e estou tentando ser muito próximo das pessoas com quem trabalho. Sou muito exigente comigo mesmo e o mesmo acontece com as pessoas com quem trabalho".

Pierre Gasly, Alpine F1 Team Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Gasly ainda avaliou que a relação entre ele e seus engenheiros se estreitou ao longo de 2023 e continua bastante forte em 2024.

"Obviamente, acho que conseguimos chegar a um lugar muito confiável e eficiente neste ambiente que construímos. E a confiança e a fé que eu tinha nos caras e eles tinham em mim só aumentou durante a primeira temporada e ainda este ano, e acho que nós apreciamos os esforços que estamos fazendo de ambos os lados".

O piloto também revelou que a Alpine lhe deu a flexibilidade necessária para começar a ganhar mais confiança em pista com o carro, apesar dos resultados não serem o esperado no início.

"A equipe foi muito boa em me dar a liberdade e a transparência que eu precisava para construir a confiança inicialmente, e foram canais de comunicação muito abertos sobre como eles trabalham, como eu trabalho, o que eles gostam, o que eu gosto, e tentando encontrar um lugar saudável para todos, e acho que eles também sabem como eu sou".

Pierre confessou que gosta de se envolver nas partes mais técnicas do desenvolvimento do carro e não se importa em fazer perguntas para os engenheiros sobre o que está sendo modificado em seu assento.

"Sou alguém que gosta de informação, gosto de entender o que está acontecendo. Gosto de entender o que estamos fazendo no carro, de que maneira estamos fazendo as coisas e por que estamos fazendo dessa maneira".

"Eles têm sido bons em ser transparentes e muito honestos dessa forma e sempre refletem sobre como podemos melhorar as coisas".

"Eu acho que como piloto eu sou uma pessoa que precisa do meu espaço, eu preciso da minha liberdade. Eu tenho minha personalidade. Eu acho que todos nós temos personalidades diferentes dentro do paddock. Mas eu preciso do meu espaço para dar o meu melhor dentro e fora da pista. E eu acho que eles têm sido muito bons em fornecer isso".

Fortalecendo o relacionamento a longo prazo

No fim de junho de 2024, Gasly optou por seguir com a Alpine para 2025, visando as mudanças que serão impostas no regulamento da F1 em 2026. Para ele, independente de quem será seu companheiro de equipe, é essencial que a união siga.

Importante relembrar que Jack Doohan é o nome que está sendo fortemente cogitado para assumir a vaga após a saída de Ocon. O piloto já faz trabalhos como reserva e piloto de testes.

"Não é segredo para ninguém o motivo pelo qual vemos caras como Lewis [Hamilton] trabalhando tanto tempo com o mesmo engenheiro de corrida e pessoas que continuam com pessoas que conhecem, porque você constrói essa confiança e esse processo de comunicação em que ninguém tem medo de dizer as coisas como elas são, sejam elas boas ou ruins".

Pierre Gasly, Alpine A524 Photo by: Alpine

"Ao longo de uma temporada inteira, há algumas situações em que você precisa fazer a escolha certa ou fazer a mudança certa, porque eles entendem exatamente o que você precisa, e é aí que você encontra os últimos centésimos de desempenho".

Ao comentar o atual momento que enfrenta com a Alpine, o francês disse que entende que não está fácil e reconhece que as últimas etapas foram grandes desafios, mas vê o lado positivo, apesar de pequeno.

"Não é um momento fácil. Obviamente, o ano passado não foi tão bom quanto gostaríamos, mas ainda saímos dele com três pódios como equipe, e este ano claramente é mais difícil para eles".

Gasly disse que não se sente feliz em ver sua equipe sofrendo tantos problemas em pista como está sendo mostrado, mas sabe que todos na fábrica e no time estão fazendo o possível para dar a volta por cima e mudar o cenário, seja para as últimas corridas de 2024 ou para a próxima temporada.

"Pessoalmente, não é legal estarmos nos apresentando do jeito que estamos, mas, ao mesmo tempo, realmente vejo os esforços que eles estão fazendo".

"Tenho certeza de que com esse tipo de mentalidade que temos no momento, haverá uma reviravolta e conseguiremos extrair o melhor desempenho da equipe".

