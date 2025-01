Com a confirmação de que o GP da Bélgica continuará no calendário da Fórmula 1 em quatro ocasiões nas próximas seis temporadas, o evento de Spa-Francorchamps é o primeiro a entrar no 'sistema de rodízio' planejado para algumas corridas na Europa.

Algum tempo já se cogitava a possibilidade de que uma corrida fosse realizada em anos alternados, mas o anúncio feito nesta quarta-feira (08) traz um acordo bastante generoso de quatro etapas dentro de seis anos.

Os organizadores da corrida em Spa puderam respirar um pouco mais aliviados depois que Zandvoort confirmou que deixará a F1 depois de 2026, sendo uma concorrente europeia a menos pelas vagas ainda disponíveis.

No entanto, como Spa ainda está tentando obter um acordo permanente, as negociações foram particularmente difíceis, pois a enorme concorrência por vagas no calendário significa que a F1 estava, em última análise, em uma posição de negociação muito mais forte.

As perspectivas de Spa foram impulsionadas por um maior comprometimento do governo da Valônia em obter segurança de longo prazo, mesmo se perder seu status anual. Mais de 80 milhões de euros já foram investidos em Spa como parte de uma reforma em fases das instalações antigas, incluindo a construção de novas arquibancadas e melhores instalações para os fãs.

Outros investimentos para alinhar o fim de semana da corrida com a visão da F1 de um GP como um pacote de entretenimento atraente também impressionaram os chefes da F1.

Mas, embora o resultado das negociações pudesse ter sido muito pior para Spa, a perda do status de etapa anual, enquanto a Arábia Saudita pode receber um segundo GP no futuro, será dolorosa para os fãs de automobilismo.

O fim de Ímola está à vista?

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, e o restante da equipe na largada Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

A renovação de Spa também confirma que outras corridas europeias inevitavelmente seguirão o exemplo e entrarão no sistema de rodízio.

Com Spa, Zandvoort e Barcelona no calendário de 2026, isso deixaria Ímola de fora naquele ano, a menos que o México não renove seu acordo que está expirando após a saída de Sergio Pérez da F1. Mas a CIE, promotora mexicana, sempre foi inflexível quanto ao fato de seu evento ter um futuro sólido, mesmo sem seu herói caseiro, e o Motorsport.com apurou que um novo acordo para a Cidade do México é muito mais provável do que não.

O chefe da F1, Stefano Domenicali, há muito tempo afirma que seria difícil para a Itália manter suas duas corridas de F1, e quando Monza garantiu uma extensão de seis anos até 2031 em novembro, Ímola parecia estar perdida.

O local da Emilia-Romagna ajudou a F1 ao sediar uma etapa durante as temporadas de 2020 e 2021, que foram afetadas pela pandemia, e foi recompensado com uma extensão de contrato de longo prazo depois de garantir o financiamento necessário para continuar.

Mas Ímola foi uma das várias corridas europeias de F1 que ficaram para trás em termos de infraestrutura e experiência dos fãs e, embora locais como Spa e Barcelona tenham se destacado, o antigo local do GP de San Marino ainda era visto como um elo mais fraco.

Afinal, Spa ficará preso ao rodízio bianual, e o que acontecerá em 2028?

Embora esse acordo de quatro em seis tenha sido apresentado publicamente como uma notícia melhor para Spa do que o previsto, a Bélgica efetivamente recebe um adiamento de dois anos antes de alternar duas vezes por ano, conforme planejado originalmente pela F1.

Uma maneira de interpretar isso é que nenhum dos muitos candidatos da F1 a se juntar ao circo - incluindo uma segunda etapa saudita em Qiddiya, mas também Tailândia, Coreia do Sul e Ruanda - estará pronto antes de 2027, no mínimo, ou até mesmo 2028.

É prematuro especular sobre qual das rodadas acima se concretizará a tempo, já que - além do megaprojeto extremamente ambicioso de Qiddiya - os locais em questão ainda não foram construídos. Outros países que têm falado muito sobre suas ambições na F1 incluem a Argentina e a África do Sul, mas seria prudente tratar qualquer manobra política com uma pitada de sal.

Independentemente de quais locais no exterior acabem se organizando, o que a alternância de Spa com outra etapa europeia dá à F1 é a flexibilidade de que, quando houver uma oportunidade de atender a um novo mercado, haverá espaço no calendário para isso.

Lance Stroll, Racing Point RP20, Sergio Perez, Racing Point RP20, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, e o restante da equipe na largada Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

E, assim como o futuro de Spa foi salvo em 2023, quando um retorno à África do Sul não se concretizou, ainda pode haver uma maneira de Ímola preencher as lacunas no futuro. Mas um concorrente mais forte do tipo plug-and-play parece ser a Turquia, que mostrou em 2021 que também está pronta para sediar uma corrida em um curto espaço de tempo.

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, é conhecido por estar muito interessado em que a F1 retorne permanentemente ao Istanbul Park, tendo discutido a perspectiva com o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, no ano passado.

A organização Can Bilim Egitim Kurumlari A.S venceu a licitação para assumir a operação do circuito em abril do ano passado, com a promessa específica de trazer as corridas de F1 de volta aos arredores da antiga metrópole. Vale ressaltar que o acordo com o vizinho Azerbaijão termina em 2026, mas Baku está determinada a estender essa permanência.

Independentemente de qual corrida se juntar a Spa na rotação, o anúncio de quarta-feira é o primeiro passo da F1 para tentar alcançar mais mercados globais sem exceder seu limite de 24 GPs. E com a demanda global por uma corrida de F1 em alta, não será a última.

F1 2025 CHEGOU! Que esperar de HAMILTON na Ferrari? E BORTOLETO? Quem é FAVORITO ao TÍTULO? Podcast

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com faz 'prévia' da F1 2025: Bortoleto, Hamilton e mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!