Pascal Picci, ex-presidente-executivo da Sauber relevou nesta semana os motivos por trás de seu pedido de demissão da marca, que mexeu com o paddock da Fórmula 1 em outubro deste ano. Segundo Picci, as diferenças de pensamento com o chefe da Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, sobre a escolha dos pilotos da equipe para 2022 foram a gota d´água.

Picci era uma figura importante da Sauber nos últimos anos, tendo um papel-chave na venda da equipe para os investidores da Longbow Finance, salvando o futuro do time de Hinwill. Após a conclusão do processo, ele se manteve na diretoria como presidente-executivo da Sauber, trabalhando em proximidade com a Islero Investiments, o consórcio liderado por Finn Rausing.

Mas antes do GP do México, Picci surpreendeu a equipe e o paddock ao anunciar sua saída imediata da marca.

Falando pela primeira vez sobre a decisão, Picci disse que, enquanto mantém sua fé nos donos da equipe, ele não mantinha o mesmo pensamento sobre Vasseur.

"Não quero ser associado à gestão de Fred Vasseur no futuro", disse à edição italiana do Motorsport.com.

Enquanto Picci se recusou a falar sobre os pontos específicos que os dividiam, ele explicou que a escolha de pilotos para o futuro foi central nesse processo. Recentemente, a Alfa Romeo confirmou a contratação de Guanyu Zhou para ser companheiro de equipe de Valtteri Bottas em 2022, com o chinês podendo abrir diversas oportunidades comerciais para a equipe.

Enquanto Picci afirma não ter nada contra Zhou, a escolha da equipe para 2022 marca uma separação da aliança próxima que o time tem com a Ferrari, graças à associação com a Alfa Romeo, que levou à presença de Antonio Giovinazzi por três anos.

"O modo como os pilotos foram escolhidos é um dos pontos que levaram ao fim do relacionamento entre eu e a gerência atual", explicou.

"Fico triste ao ver que Antonio não estará mais aqui e estou feliz com a chegada de Zhou. Conheço ele e sua família desde quando queríamos assinar com ele para a Academia da Sauber, além de avaliar as oportunidades comerciais que ele pode abrir".

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Mas enquanto afirma estar infeliz com a situação dos pilotos, Picci diz que mantém a fé nos donos da Sauber, que recentemente reiteraram seu comprometimento com a marca após as discussões sobre uma possível venda a Michael Andretti.

Falando dos motivos para os donos considerarem a venda, Picci disse: "O que aconteceu no GP da Bélgica ainda é uma ferida aberta".

"Ter uma não-corrida de três voltas atrás do safety car permitiu que a Williams fizesse pontos que praticamente acabaram com as chances de nós recuperarmos a posição no Mundial de Construtores. Spa foi um divisor de águas para nós: foi uma das principais razões por trás da decisão de desistir da F1 e vender a equipe".

Mas as negociações com a Andretti acabaram caindo por terra porque os donos da Sauber não queriam entregar o controle total da equipe, e Picci tem certeza de que Rausing está fazendo a coisa certa para o futuro.

"Ele é livre para fazer essas escolhas, ele representa os investidores e é uma pessoa confiável, que coloca toda sua paixão e energia nisso. Fui colocado no lado da minoria e tirei minhas conclusões. Finn segue sendo tão confiável quanto outras pessoas que representam a marca. Sem hesitar, desejo o melhor para toda a equipe".

"Estou tranquilo sobre o futuro da equipe porque os donos são entusiastas e muito apaixonados, tendo como prioridade número um a proteção dos funcionários. Portanto, minha demissão não deve causar nenhum tipo de preocupação para a Sauber. Disso tenho certeza".

