Flavio Briatore, conselheiro do CEO da Renault, Luca de Meo, fez grandes esforços para levar o espanhol para a Alpine, incluindo a promessa de um novo acordo de motores com a Mercedes, afirma Lawrence Barretto, repórter oficial das transmissões da Fórmula 1.

A Alpine supostamente passará de uma equipe de fábrica para uma equipe de clientes em 2026, tornando-se uma das equipes que usam o motor Mercedes.

Sobre o assunto, Barretto disse: "A Alpine levou Carlos Sainz muito a sério". "Depois que Flavio Briatore chegou, esse esforço foi intensificado". "Ele fez tudo o que pôde para atrair o espanhol de volta à Alpine."

Barretto também afirmou que "muitas coisas foram oferecidas, inclusive um possível acordo de motor Mercedes". No entanto, todos os esforços de Flavio Briatore parecem ter terminado com a assinatura de Carlos Sainz com a Williams.

