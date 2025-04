"Eu sabia que, depois da minha última curva [no Q3], essa volta me colocaria em um lugar muito bom", disse Pierre Gasly à mídia após a classificação para o GP do Bahrein de 2025 da Fórmula 1. "Mas nem de longe pensei que isso nos colocaria a quatro centésimos dos três primeiros e a apenas três décimos da pole position."

Gasly se classificou em quinto lugar, que se tornou quarto depois que Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, foi rebaixado por violação de procedimento no pitlane, enquanto o novato companheiro de equipe Jack Doohan por pouco não passou para o Q3. Foi um grande contraste em relação aos eventos do GP do Bahrein de 2024, a abertura da temporada: o diretor técnico Matt Harman e o chefe de aerodinâmica Dirk de Beer já estavam se preparando para limpar suas mesas quando Gasly e Esteban Ocon, seu companheiro de equipe na época, se classificaram na última fila.

Seguiram-se duas reestruturações técnicas, nas quais a Alpine adotou uma divisão de responsabilidades no departamento de engenharia no estilo da McLaren e, em seguida, recrutou o ex-engenheiro-chefe da Ferrari, David Sanchez, como diretor técnico executivo, presidindo o novo arranjo. O ex-chefe da equipe, Flavio Briatore, retornou como "consultor executivo", e Bruno Famin foi deslocado da função de chefe de equipe em favor do chefe da Hitech GP, Oliver Oakes.

Flavio Briatore, conselheiro executivo da Alpine F1 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Era bem sabido no paddock da F1 que muita energia útil havia sido desperdiçada nos últimos anos devido a recriminações mútuas entre a fábrica de F1 da Alpine, no interior de Oxfordshire, e a fábrica de motores da Renault, em Viry-Chatillon, perto de Paris. Briatore resolveu essa batalha ao encerrar o envolvimento de Viry no projeto e ao combinar a compra de uma unidade de potência Mercedes a partir de 2026. As impressões subjetivas, bem como os dados objetivos, agora indicam que essa decisão foi a correta, embora brutal.

"Você já viu como a Alpine é rápida nas curvas 6 e 11?" comentou Carlos Sainz à Sky Sports F1 após a classificação. "Ela é tão rápida quanto uma McLaren nessas curvas. Dizem que eles têm 0,3s a menos no motor. Com um motor Mercedes, ela estaria na primeira fila..."

Pierre Gasly, Alpine Foto de: Clive Mason/Getty Images

O principal ponto fraco da atual unidade de potência Renault é que seu sistema híbrido é o menos eficiente do grid. Ele tende a ficar sem aumento de potência elétrica nas retas, um fenômeno conhecido na linguagem da F1 como "clipping".

Em Xangai, a equipe teve que reforçar a asa traseira "na pista" quando ela não passou nos novos e mais rigorosos parâmetros de teste de deflexão da FIA. Considerando os déficits conhecidos da unidade de potência, não seria surpresa se a equipe estivesse sendo agressiva com a elasticidade aerodinâmica nessa área para obter velocidade em linha reta.

Essa impressão ganhou credibilidade no fim de semana em Suzuka, onde a análise do GPS indicou que Gasly estava entre os mais rápidos nas curvas em 'S' no início da volta, mas perdeu nas duas retas no final da volta, classificando-se em 11º lugar.

"Elas são bastante óbvias, as áreas que estamos perdendo", foi sua discreta conclusão depois.

Pierre Gasly, Alpine Foto de: Bryn Lennon - Getty Images

Embora as condições no Bahrein tenham apresentado um alvo móvel para a configuração do carro, uma vez que a corrida é um pouco mais tarde no ano e as temperaturas diurnas têm sido mais altas, quando a Alpine está em sintonia, ele tem uma extremidade dianteira muito mais segura do que o carro do ano passado. Encontrar o desempenho agora é uma questão de ajuste fino.

"Houve uma boa melhora - mesmo no primeiro trimestre eu não estava confortável com o carro, estava deslizando muito, com muitas falhas em vários lugares", disse Gasly. "Mudamos algumas coisas, algumas das configurações que eu podia fazer dentro do carro, e conseguimos melhorar corrida a corrida."

"Precisamos disso - sabemos que é extremamente apertado [no pelotão intermediário], ainda não marcamos nenhum ponto este ano, temos ficado mais na retaguarda no pelotão intermediário. Mas, neste fim de semana, juntamos as coisas para ter um desempenho muito forte até agora."

"Há algumas coisas que tenho em mente, mas é mais sobre o pacote e o que o carro é capaz de fazer. Hoje eu realmente senti que o carro me deu o controle, pude empurrá-lo e pilotá-lo da maneira que eu queria - a frente estava muito reativa, nas curvas de alta velocidade o carro estava extremamente bom."

"Na última curva, consegui posicionar o carro exatamente como eu queria, o que não tem sido o caso até agora nesta temporada. A janela [de desempenho ideal do carro] é extremamente pequena em todos os lugares, você tem que ser suave em tudo o que faz dentro do carro para realmente tirar o melhor proveito dele."

Pierre Gasly, Alpine Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Ter uma "janela" estreita de desempenho máximo é uma característica comum em todo o grid. Embora a Alpine ainda não tenha marcado um ponto nesta temporada, o potencial está claramente presente e, agora, é principalmente a unidade de potência que está atrapalhando o carro.

No ano passado, o A524 estava significativamente acima do peso no início da temporada, um fato que se tornou óbvio pela quantidade de fibra de carbono à mostra e pela relutância pendente do carro em fazer curvas. Um programa de perda de peso e atualizações de desempenho bem-sucedidas na segunda metade da temporada iniciaram a trajetória ascendente até o ponto em que o A525 se encontra agora.

"O carro, honestamente, nas altas velocidades - [curvas] 6, 7, 11 - quando penso em 12 meses atrás, no que eu fazia nessas curvas e no que consegui fazer aqui hoje, é muito impressionante o que a equipe conseguiu fazer", disse Gasly. "Há um ano, estávamos nos classificando em P20 e eu não conseguia acreditar e aqui estamos a três décimos da pole."

"Só precisamos manter essa dinâmica e esse ímpeto - há grandes coisas acontecendo na equipe, só precisamos garantir que isso continue e usar isso o máximo que pudermos para a próxima temporada também."

