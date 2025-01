Um dos nomes mais identificados com a Ferrari na história recente da Scuderia na Fórmula 1, o brasileiro Felipe Massa analisou a contratação do britânico Lewis Hamilton pelo time de Maranello para 2025 e além.

“Se me perguntassem, se eu fosse chefe da Ferrari, se eu contrataria Hamilton, minha resposta seria sim, sem dúvida. Em termos de talento, ele é um dos melhores que a F1 já teve, mas considerando sua idade, eu poderia ter algumas dúvidas", comentou Massa em entrevista ao jornal Estadão.

“Com o passar dos anos, é necessário treinar mais, e a recuperação é mais lenta. Isso tem sido um ponto negativo para muitos pilotos. Basta lembrar do que aconteceu com Michael (Schumacher) na Mercedes", ponderou Felipe, que é amigo pessoal do alemão e foi companheiro do germânico na Ferrari.

“Tudo dependerá de como Hamilton vai se adaptar. Seu talento nunca esteve em questão, e se ele conseguir manter sua forma física e mental, pode trazer resultados incríveis para a Ferrari”, afirmou Massa, que foi vice-campeão da Stock Car 2024 e tem hoje 43 anos de idade, quatro a mais que Hamilton.

