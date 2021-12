A Ferrari planeja lançar seu novo carro de Fórmula 1 para a temporada de 2022 em meados de fevereiro, pouco antes do início dos testes de pré-temporada em Barcelona.

A categoria passará por uma revisão técnica para o próximo ano após uma mudança significativa nos regulamentos que se concentraram no desempenho aerodinâmico dos carros, com o objetivo de torná-los mais fáceis de correr e ultrapassar.

Para a escuderia italiana, 2022 será um ano para seguir a recuperação de sua pior temporada em 40 anos (2020), após ficar em terceiro nos construtores de 2021, com cinco pódios e duas poles.

Falando no evento anual de Natal e fim de ano da Ferrari para a mídia, o chefe da equipe, Mattia Binotto, ofereceu os primeiros detalhes sobre o carro do próximo campeonato, confirmando os planos para um lançamento em meados de fevereiro.

"Ainda não decidimos a data. Será entre 16 e 18 de fevereiro, mas é algo que está para ser finalizado nas próximas semanas", comentou.

Binotto acrescentou que a Ferrari ainda não decidiu um nome para o nova máquina, mas ficou animado porque tudo estava indo "de acordo com o planejado" em seu design e desenvolvimento.

"Sabemos que não temos referências aos outros e aos concorrentes”, disse o chefe de Maranello. "Esse é o mais difícil, não temos um guia sobre o que está acontecendo com os outros, mas é importante para mim saber que estamos alcançando nossos objetivos e que está progredindo conforme o planejado."

"Temos ciência que a mudança nos regulamentos é uma grande oportunidade. Há um limite de orçamento desde 2021, que será ainda mais restritivo no próximo ano, novamente um grande desafio, mas sobre tudo isso, devo dizer que a equipe está bem organizada e, para mim, trabalhando forte."

Charles Leclerc, Ferrari SF21, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Uma mudança já confirmada para a escuderia no próximo ano é o fim do contrato de patrocínio do título com a Mission Winnow, uma campanha pertencente ao parceiro de longa data Philip Morris International (PMI).

A Ferrari foi listada na lista de inscritos mais recente para a temporada de 2022 como apenas "Scuderia Ferrari", tendo corrido pontualmente como "Scuderia Ferrari Mission Winnow" ao longo deste ano, bem como executando a marca verde da Mission Winnow em seu carro.

Binotto havia dito anteriormente que era improvável que a empresa seguisse como o patrocinador titular, e reiterou que conversas estavam em andamento sobre como seria a parceria com o PMI no futuro.

"Acho que existem muitas oportunidades em que podemos colaborar com eles, mantendo-os como parceiros", comentou. "Temos opções em jogo neste momento e ainda estamos a falar com eles. Esperançosamente, permanecerão como um aliado forte."

"No entanto, vai demorar mais alguns dias e mais algumas semanas. No momento, não posso anunciar muito", concluiu.

