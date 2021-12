F1: Horner deve seguir como chefe da Red Bull até pelo menos 2026

Christian Horner está próximo de seguir como chefe de equipe da Red Bull na Fórmula 1 até pelo menos 2026, após chegar a um acordo com a marca para a extensão de seu contrato. O britânico chegou à equipe em 2005, quando a marca de bebidas energéticas entrou na F1 com seu próprio time, estando à frente nos cinco títulos de pilotos e quatro de construtores.

O triunfo mais recente veio mais cedo neste mês, quando Max Verstappen garantiu o título de forma dramática na última volta do GP de Abu Dhabi, batendo Lewis Hamilton. Após a conquista, o holandês disse que não vê motivos para sair da Red Bull, enquanto o consultor Helmut Marko disse que já negociava uma extensão do contrato com o piloto.

Com a Red Bull buscando manter a base de sua equipe unida e comprometida, agora surge a informação de que Horner já assinou uma extensão de contrato que o garante como chefe de equipe até a introdução da nova geração de motores, em 2026.

Falando ao canal ServusTV ao lado de Verstappen, Marko disse que a parceria que ele tem com Horner "funciona muito bem" e que a Red Bull se mexeu para garantir essa renovação antes mesmo de Verstappen.

"Christian é o chefe de equipe, ele está sob os holofotes e eu fico mais nos bastidores", disse. "Mas coordenamos as coisas muito bem, determinamos a direção da equipe e dos funcionários. Nos assuntos políticos geralmente falamos a mesma língua e acho que o sucesso prova que estamos certos".

"Dietrich Mateschitz [Dono da Red Bull] disse 'quem é esse?' no começo, já que Christian não tinha experiência na F1. Mas eu já o conhecia da Fórmula 3000 e outras categorias de base e sabia de suas ambições e habilidades. Agora isso se desenvolveu para algo ótimo".

"Ele é um chefe de equipe carismático e, aliás, antes mesmo de você [Verstappen], já estávamos negociando uma extensão de contrato com ele até 2026. Dentro da equipe toda, ou pelo menos os cargos de ponta, queremos estabilidade para os anos de transição, com a chegada do novo regulamento de motores e de chassi, queremos um time sólido para isso".

Fontes dentro da Red Bull confirmaram ao Motorsport.com que a extensão do contrato de Horner já está assinada, confirmando o britânico na equipe a longo prazo.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing wit the team Photo by: Getty Images / Red Bull Content Pool

Agora, o próximo contrato fundamental que a Red Bull busca renovar é o de Verstappen, mesmo que o atual do holandês tenha validade até o fim de 2023.

Questionado sobre o comentário de Verstappen, de querer ficar na Red Bull por mais 10, 15 anos, Marko brincou: "Suas palavras ainda não chegaram até seus empresários. Estamos discutindo isso no momento".

Verstappen acrescentou que "está muito feliz onde estou agora, e espero que possamos seguir fazendo isso juntos por mais 10 ou 15 anos". O holandês também descartou o fato do contrato de Hamilton com a Mercedes também chegar ao fim em 2023: "Não ligo muito para o que acontece do outro lado".

