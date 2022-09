Carregar reprodutor de áudio

A Ferrari chamou a atenção no primeiro treino livre do GP da Itália de Fórmula 1, pois o carros de Carlos Sainz estava com um design de assoalho utilizado anteriomente nesta temporada. A peça foi substituída por uma versão mais nova que foi testada por Charles Leclerc no GP da França, na época, a Ferrari estava confiante de que estava dando um passo à frente em termos de desempenho.

Comparação do novo assoalho da Ferrari F1-75 Photo by: Giorgio Piola

No entanto, depois de dificuldades com o gerenciamento de pneus durante as corridas, onde a Ferrari não tem sido tão boa no tratamento dos pneus quanto a Red Bull, a equipe suspeita que os recentes desenvolvimentos aerodinâmicos podem ter levado o F1-75 para uma direção que prejudicou equilíbrio do carro.

Questionado pela Autosport em Monza para explicar o pensamento por trás do teste do assoalho antigo, o chefe da equipe Mattia Binotto explicou que a intenção era fazer uma coleta de dados para a equipe entender se as atualizações recentes provocaram algumas consequências não premeditadas.

“Se olharmos para as últimas corridas, onde em termos de degradação dos pneus não fomos os melhores, certamente tivemos problemas com o equilíbrio do carro”, explicou Binotto.

“Ter um equilíbrio aberto, velocidade média-alta para curvas de baixa velocidade, gerou superaquecimento nos próprios pneus, o que leva à degradação. Então, sabemos que o equilíbrio do carro não está certo.

“A razão do mau equilíbrio do carro foi devido aos desenvolvimentos aerodinâmicos que nos trouxeram até aqui. Isso era um ponto de interrogação para nós.

“Então, a razão pela qual fizemos o teste ontem aqui em Monza, mesmo que talvez Monza não seja o melhor circuito para fazer esse teste, fizemos isso para coletar dados, analisá-los na fábrica e tentar encontrar uma boa explicação para essa situação que, no momento, não temos resposta completa e definitiva.

“Portanto, ainda estamos no caminho de analisar, entender e, esperançosamente, resolver isso no futuro.”

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

A Ferrari foi cautelosa sobre suas chances de um bom resultado no circuito de alta velocidade de Monza, porque seu carro não tem sido tão eficiente quanto seus rivais nas últimas corridas.

Mas Sainz ficou otimista ao ver o desempenho do F1-75 durante os treinos.

“Obviamente, depois de vir de Spa, a última pista de baixos downforce onde tivemos muita dificuldade, esperávamos não ser muito competitivos aqui”, explicou.

“Mas devo dizer que desde o TL1 o carro estava em uma janela muito melhor, em uma posição muito melhor do que em Spa. Os tempos de volta foram fáceis, o cronômetro não mente e estávamos cada vez mais no ritmo, então foi uma surpresa agradável.

“Isso não significa que somos os mais rápidos, não acho que sejamos os mais rápidos de forma alguma, especialmente no stints longos, mas pelo menos estamos mais perto do que pensávamos.”

‘CUIDADOS com ALONSO’ e foco no aprendizado: Rico Penteado avalia DRUGOVICH na ASTON MARTIN em 2023

PODCAST #194 - Qual será o futuro de Felipe Drugovich?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: