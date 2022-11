Na manhã desta terça-feira, a Ferrari oficializou que seu chefe de equipe nas últimas quatro temporadas, Mattia Binotto, deixará a escuderia no fim de 2022, encerrando seu ciclo à frente do time de Maranello na Fórmula 1.

O italiano pediu demissão nos últimos dias e sua saída finalmente foi oficializada, após semanas de rumores, mas o que agora vem à tona é que o presidente da Ferrari, John Elkann, hesitou antes de aceitar a 'renúncia' do dirigente nascido na Suíça. A informação é do Formu1a.uno, da Itália.

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, and Mattia Binotto, Team Principal Ferrari, in the Press Conference

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images