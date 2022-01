A Ferrari pode esperar até o teste final da pré-temporada da Fórmula 1 antes de revelar suas cores definitivas para 2022, que segundo especulações, seriam mais escuras. A equipe de Maranello deve lançar seu novo carro em um evento online no dia 17 de fevereiro, uma semana antes dos pilotos irem a pista em Barcelona, ​​na Espanha.

A máquina, que ainda não recebeu uma designação oficial, deve apresentar alguns conceitos radicais, bem como uma unidade de potência atualizada.

O plano é que o lançamento ocorra alguns dias antes do carro ser levado para Barcelona, ​​antes de um teste programado na pista espanhola em 22 de fevereiro, um dia antes do início dos testes oficiais.

Surgiu, no entanto, o rumor de que a Ferrari pode não usar sua pintura definitiva para 2022 até a sessão no Bahrein, em 10 de março.

A F1 está atualmente finalizando seus planos promocionais para os dois testes de pré-temporada, sendo provável que apenas o segundo seja televisionado. Em meio a essa especulação, há uma ideia de que grandes mudanças ocorram antes do Bahrein.

2022 Ferrari livery comparison Photo by: Giorgio Piola

Isso pode incluir equipes revelando suas pinturas definitivas apenas para o segundo teste, o que ajudaria a aumentar o interesse naquela semana. A Ferrari pode optar por usar em seu carro, no lançamento e em Barcelona, em uma cor vermelha brilhante, muito semelhante a do SF21.

Depois disso, a escuderia ajustaria suas cores para ficar mais escura, uma possível homenagem ao 75º aniversário da marca.

A escolha das cores pela Ferrari na prova da Toscana de 2020, por ocasião do seu milésimo GP, provou ser um grande sucesso e pode servir de inspiração para os planos de 2022. O time manteve a formação de 2021, com Charles Leclerc e Carlos Sainz, e tentará manter - ou melhorar -o terceiro lugar nos construtores conquistado na última temporada.

