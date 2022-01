Jean Todt foi um dos principais arquitetos de um dos períodos mais vitoriosos da Ferrari na Fórmula 1, entre 2000 e 2004. O francês deixou o cargo em 2009 para ocupar a presidência da FIA até o final do ano passado.

Mas, no final de 2021, no complemento do seu mandato, seu nome estava ligado a um retorno à marca italiana para esta temporada, sendo uma espécie de "super consultor" da Ferrari, tentando apoiar Mattia Binotto e a equipe. Foi até dito que o anúncio oficial estava próximo.

No entanto, o jornal italiano Corriere della Sera publicou que isso não acontecerá porque o presidente John Elkann vetou essa decisão, não querendo interromper a estrutura existente dentro da equipe.

Após uma série de avaliações, Elkann optou por não continuar essa complexa colaboração. A notícia também dá a entender que a oferta veio de Todt, e não da Ferrari.

Na mesma publicação, foi afirmado que a Ferrari vetou o retorno de Valentino Rossi à marca.

Rossi tomou a decisão de mudar para as corridas de GT e, surpreendentemente, decidiu fazer isso com a Audi. Mas, supostamente, Rossi não conseguiu convencer Antonello Coletta, chefe do departamento de GT, dada sua inexperiência nos carros, fechando com a marca alemã na sequência.

