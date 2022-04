Ex-F1 vê "golpe baixo" de chefão da Red Bull em Hamilton; entenda

Carregar reprodutor de áudio

Ex-piloto da Fórmula 1 e atualmente comentarista da categoria na Sky Sports, o britânico Johnny Herbert classificou como "golpe baixo" um comentário recente de Helmut Marko, consultor de automobilismo da Red Bull, sobre a fase atual de Lewis Hamilton, da Mercedes.

Questionado sobre o mau momento do heptacampeão mundial no começo da temporada 2022, Marko afirmou que Hamilton "talvez pense que deveria ter se aposentado após 2021", quando o britânico perdeu o título para o holandês Max Verstappen, da Red Bull.

O comentário do dirigente austríaco veio após o episódio mais difícil de Hamilton no atual campeonato, quando o piloto viu seu novo companheiro, o britânico George Russell, terminar o GP da Emilia Romagna, em Ímola, em quarto, enquanto o heptacampeão foi apenas 13º.

"Demos uma volta nele", disse Marko sobre Hamilton na Sky Sports. Na ocasião, o heptacampeão virou retardatário após Verstappen ultrapassá-lo. O holandês venceu a corrida e liderou a primeira dobradinha da Red Bull desde o GP da Malásia de 2016, com o mexicano Sergio Pérez em segundo.

De todo modo, as palavras de Marko repercutiram e Herbert criticou a atitude do austríaco. "É um golpe baixo, típido de Marko e da Red Bull, para ser sincero. Após tudo que aconteceu ano passado, com a batalha entre Max e Lewis, e, por consequência, entre Red Bull e Mercedes", disse o britânico.

"No fim, tudo se decidiu de uma forma que não foi legal. Mas a pessoa que dominou a última parte da temporada 2021 foi Hamilton. Demonstrou que estava em grande fase", ponderou o ex-piloto de Benetton, Sauber, entre outros.

