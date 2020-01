Equipe mais tradicional da história da Fórmula 1, a Ferrari divulgou que apresentará seu carro de 2020 para a categoria máxima do automobilismo no Teatro Valli, na cidade de Reggio Emilia, a cerca de 40km de Maranello, onde fica a sede da escuderia.

A apresentação acontece às 14h30 (de Brasília) do dia 11 de fevereiro. A escolha por Reggio Emilia se deve ao fato de a cidade ser o local no qual, há 223 anos, nasceu a 'Tricolor', adotada como bandeira nacional da Itália após a unificação do país.

O Teatro Municipal Romolo Valli foi inaugurado em 1857 e tem estilo neoclássico para substituir o Teatro Cittadella, destruído 26 anos antes por causa de um incêndio. O novo carro, que ainda não teve nome divulgado, já aprovado nos testes de impacto da FIA.

Ferrari completou 90 anos em jejum

A marca italiana completou nove décadas no fim de semana do GP da Itália de 2019. A equipe não vence um mundial desde 2008, quando foi campeã de construtores. O último título de pilotos foi o de Kimi Raikkonen, em 2007, único da era pós Schumacher. Enquanto a Ferrari busca novas conquistas na F1, relembre todos os carros da lendária equipe na elite do automobilismo mundial: