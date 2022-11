Carregar reprodutor de áudio

A FIA anunciou a saída de Shaila-Ann Rao, ex-executiva da Mercedes e conselheira pessoal de Toto Wolff em sua passagem pela equipe alemã, do cargo de Secretária Interina de Automobilismo. Sua contratação, anunciada no primeiro semestre, criou preocupações entre as equipes da Fórmula 1, sendo alvo de diversas polêmicas ao longo do ano.

Rao foi anunciada pela FIA em junho, substituindo Peter Bayer após sua saída da Federação. A advogada já havia trabalhado na FIA anteriormente como diretora jurídica entre 2016 e 2018 antes de ir para a Mercedes, primeiro consultora geral e, posteriormente, conselheira pessoal de Wolff.

Seu retorno à FIA causou preocupações entre os rivais, com Mattia Binotto, da Ferrari, dizendo que era necessário dar garantias de que seu histórico não criaria pontos de conflito.

Rao teve um papel importante na supervisão do teto orçamentário, informando Christian Horner que a Red Bull havia violado os gastos do ano passado. A informação já havia vazado neste momento, algo que Helmut Marko classificou como "estranho".

A Red Bull acabou sendo multada em 7 milhões de dólares e uma restrição em testes aerodinâmicos pela FIA, algo que a equipe classificou como "draconiano" e "enorme".

Mas, poucos dias após sua contratação, um primeiro episódio já levou ao questionamento de sua contratação: a diretiva técnica sobre o porpoising antes do GP do Canadá.

O documento foi divulgado no momento em que as equipes se deslocavam para Montreal, mas a Mercedes chegou para a etapa com uma resposta ao documento, acrescentando uma segunda haste metálica de fixação, com o objetivo de reduzir as quicadas do carro, o que fez algumas rivais sugerirem que talvez o time alemão teria sido avisado de antemão.

Em um comunicado divulgado pela FIA nesta quarta (23), a saída de Rao foi confirmada após um trabalho com o presidente da FIA, Mohammed ben Sulayem, em seu primeiro ano no cargo.

"Shaila-Ann Rao retornou à FIA para auxiliar a nova equipe presidencial durante o período de transição como Secretária Interina de Automobilismo. Shaila-Ann gerenciou com sucesso esse período, dando um apoio e assistência valiosos ao presidente da FIA e a organização neste período, que agora chega ao fim".

"Shaila-Ann deixará a FIA após o fim da temporada da Fórmula 1. A FIA agradece Shaila-Ann pelo apoio neste período".

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, with Mohammed bin Sulayem, President, FIA Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sulayem agradeceu Rao no comunicado por sua "contribuição incomensurável" durante seu período com a FIA, dizendo que ela deu a ele "um grande apoio em respeito à Fórmula 1, sempre agindo com profissionalismo e integridade".

A saída de Rao vem dias após Sulayem descartar sugestões de favoritismos para a Mercedes dentro da FIA.

"Vou ser bem honesto e defendo minha opinião, mas quando falamos de Shaila-Ann, tivemos muitas acusações de que ela é uma apoiadora da Mercedes. Mas quando tivemos as penalizações de ambas as equipes [Red Bull e Aston Martin] pelo teto, ela disse que eu fui rígido demais".

"Eu olhei para ela e disse: 'Meu Deus, há pessoas que a acusam de ser pró-Mercedes e ela está me dizendo que isso é pesado para a Red Bull'".

PÓDIO: Verstappen vence e LECLERC SEGURA PÉREZ pra ser vice-campeão em Abu Dhabi! VETTEL pontua

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com debate 'treta' entre Verstappen e Pérez no GP de São Paulo