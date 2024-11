FIA aprovou a introdução de kits de resfriamento de pilotos para a temporada de 2025, a serem usados em condições de calor extremo. Em sua última reunião, a Comissão de Fórmula 1 daaprovou a introdução de kits de resfriamento de pilotos para a temporada de 2025, a serem usados em condições de calor extremo.

O resfriamento para os pilotos tornou-se um tema de debates desde o GP do Catar de 2023, quando vários pilotos sofreram sintomas de exaustão pelo calor após a bandeira quadriculada.

Conforme relatado pela primeira vez pelo Motorsport.com em julho, a FIA e todas as equipes de F1 iniciaram uma pesquisa para melhorar a ventilação e o resfriamento dos pilotos em condições tão extremas

As propostas iniciais envolviam a instalação de um sistema de ar-condicionado simplificado nos carros, mas, embora os detalhes técnicos exatos ainda não tenham sido revelados, o Motorsport.com apurou que a solução agora acordada entre a FIA, a F1 e todas as equipes envolve um sistema simplificado que não exige mais uma unidade de ar-condicionado.

O sistema só será exigido pela FIA quando necessário em condições de calor extremo, com o peso mínimo dos carros aumentando de forma correspondente quando aplicável.

Mechanics clear the grid prior to the start Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

A Comissão também concordou em alterar o protocolo de fechamento do grid sempre que determinados carros não conseguirem chegar ao início de uma corrida.

A questão surgiu no Brasil quando o piloto da Williams, Alex Albon, não conseguiu dar a largada após um forte acidente na sessão de classificação daquela manhã, e sua equipe não conseguiu consertar o carro devido ao cronograma apertado.

O carro de Albon foi retirado muito antes da corrida, mas, de acordo com os protocolos de grid existentes, o grid de largada definitivo já havia sido definido e seu sétimo lugar no grid ainda estava vago.

O Motorsport.com também apurou que a FIA agora tornará seu procedimento mais rigoroso, formando o grid final no máximo uma hora antes da largada. Isso significa que os carros que forem retirados até 75 minutos antes da largada não serão incluídos no grid final, e os carros seguintes poderão subir nas posições relevantes para fechar o grid sem deixar lacunas.

Durante a reunião de Genebra, a Comissão, que foi presidida pelo chefe de monopostos da FIA, Nikolas Tombazis, e pelo CEO da F1, Stefano Domenicali, também ajustou elementos das regras financeiras de 2025, aprovando isenções ampliadas em relação ao limite de custos para custos relacionados a iniciativas de sustentabilidade.

A reunião discutiu o progresso que foi feito nos regulamentos técnicos de 2026 para melhorar os níveis de desempenho aumentando a downforce.

O comunicado relata que a FIA está confiante de que os tão discutidos regulamentos técnicos para 2026 estarão prontos a tempo de serem aprovados pelo Conselho Mundial de Esporte a Motor da FIA após a conclusão da temporada de 2024.

Também foram feitas revisões nos regulamentos esportivos da FIA para incorporar uma linguagem neutra em termos de gênero, removendo certos pronomes masculinos e outras linguagens de gênero. Ajustes semelhantes já haviam sido feitos nos regulamentos esportivos da F2 e da F3 no final do ano passado.

MARI BECKER SEM CENSURA: o CAOS em SP, F1 na Band, DRAMAS de 2024 e AUGE de Verstappen contra Norris

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MARI BECKER SEM CENSURA: o CAOS em SP, F1 na Band, DRAMAS de 2024 e AUGE de Verstappen contra Norris

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!