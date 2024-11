Jacques Villeneuve condenou o roubo da estátua do pai, a lenda canadense da Fórmula 1, Gilles Villeneuve, furto esse que chocou os fãs e a comunidade local, com Jacques chamando os criminosos de "criaturas sem vergonha e sem alma".

O nome Villeneuve há muito tempo ocupa um lugar especial no coração dos fãs da Fórmula 1 em todo o mundo, mas em Berthierville, Quebec, onde Gilles nasceu, seu legado está entrelaçado à identidade da cidade.

O Musée Gilles Villeneuve presta homenagem à lenda das corridas que, antes de sua trágica morte em 1982, deixou uma marca no automobilismo.

Mas, há duas semanas, uma estátua de bronze em tamanho real de Gilles Villeneuve foi roubada do museu. O monumento ao herói nacional que se tornou piloto foi cortado na altura do tornozelo pelos ladrões. Para o campeão da F1 em 1997, o roubo não é apenas um crime, mas um ato incompreensível de desprezo pela memória de um ente querido.

"O memorial de bronze do meu pai foi roubado do museu", escreveu Jacques em uma postagem emocionada no Instagram, suas palavras são uma mistura de dor e raiva. "Essas criaturas sem vergonha e sem alma não merecem ser chamadas de humanas".

Em uma entrevista ao CanadaCasino.ca, ele expressou sua perplexidade e frustração, perguntando-se como tal ato poderia ter sido realizado sem nenhuma testemunha para impedi-lo. "Por que alguém faria isso? Eu simplesmente não entendo. Isso não é ouro ou diamantes que podem ser roubados, escondidos e depois vendidos. É inacreditável", disse.

Para o ex-piloto, as dificuldades logísticas por si só fazem com que o roubo pareça impensável: "É uma peça bem grande e pesada, então seria necessário muito esforço para cortá-la e um caminhão grande para levá-la embora".

"Ninguém notou, o que eu achei ainda mais grosseiro. Como alguém pode não perceber que alguém está fazendo algo assim? E o que você faz com a estátua? Suas pernas estão faltando".

"Você não pode vendê-la porque, se tentasse, as pessoas perceberiam imediatamente que foram os idiotas que a levaram. Mesmo que você a derretesse, ela não teria muito valor. O bronze não é tão valioso. Portanto, é inútil... financeiramente, em comparação com o custo de levá-lo, não faz sentido".

O pedido de ajuda do museu reflete um senso de urgência. Foi oferecida uma recompensa de 12 mil dólares por qualquer informação que leve à recuperação da estátua, e a instituição publicou uma mensagem clara nas mídias sociais: "O mais importante é levar Gilles de volta ao seu museu".

Para Jacques e o museu, a estátua é muito mais do que um material físico; é um pedaço da história, um monumento público a um ícone canadense. O legado de Gilles Villeneuve é um marco na história do automobilismo canadense, e seu filho o homenageou durante toda a sua vida, tanto na pista quanto na vida pública.

