A Red Bull descartou formalmente a possibilidade de enviar uma petição de direito de revisão contra a decisiva penalidade de tempo de cinco segundos de Max Verstappen no GP da Arábia Saudita de Fórmula 1, conforme confirmado pela equipe ao Motorsport.com.

Verstappen foi penalizado por sair da pista e ganhar vantagem no início da corrida, saindo da pista após um duelo com Oscar Piastri, da McLaren. Verstappen e a Red Bull decidiram não devolver a posição a Piastri porque sentiram que foram forçados a sair do circuito e estavam à frente no ponto de tangência da curva, mas os comissários da FIA tiveram uma opinião diferente e aplicaram ao holandês uma penalidade de cinco segundos, que ele cumpriu em seu único pitstop.

Verstappen e a equipe ficaram furiosos com o veredicto e, durante a coletiva de imprensa após a corrida, o chefe da equipe, Christian Horner, chegou a trazer imagens impressas do carro de Verstappen, tentando mostrar que seu piloto estava à frente. A equipe agora confirmou ao Motorsport.com que não tomará nenhuma outra medida.

Horner disse que a equipe forneceria imagens adicionais aos comissários que não estavam disponíveis no momento da decisão, mas ele já reconheceu que seria improvável que o recurso de revisão fosse bem-sucedido.

"Obviamente, conversamos com os comissários após a corrida. Eles acham que foi um golpe certeiro. O problema é que, se formos protestar, eles provavelmente manterão a posição", disse Horner no domingo à noite. "Pediremos a eles que deem uma olhada nas imagens de bordo que não estavam disponíveis na época. Vamos apresentar isso a eles primeiro, mas acho que é altamente improvável".

As equipes de F1 têm até 96 horas após a corrida para peticionar tais decisões, o que a McLaren fez pela última vez após o GP dos Estados Unidos de 2024, no qual Lando Norris foi penalizado por uma infração semelhante em sua batalha tensa com Verstappen. O pedido de direito de revisão da McLaren foi negado.

Em seu veredicto, os comissários determinaram que "o carro 81 tinha seu eixo dianteiro pelo menos ao lado do espelho do carro 1 antes e no ponto de tangência da curva 1 ao tentar ultrapassar o carro 1 por dentro. De fato, o carro 81 estava ao lado do carro 1. Com base nas Diretrizes de Padrões do Piloto, a curva era, portanto, do carro 81 e ele tinha o direito de receber espaço".

"O carro 1 saiu da pista e ganhou uma vantagem duradoura que não foi devolvida. Ele permaneceu na frente do carro 81 e tentou aumentar a vantagem. Normalmente, a penalidade básica por sair da pista e obter uma vantagem duradoura é de 10 segundos. No entanto, como esse incidente ocorreu na primeira volta e na primeira curva, consideramos isso uma circunstância atenuante e impusemos uma penalidade de tempo de cinco segundos".

