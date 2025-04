F1: Verstappen parece estar farto, mas não da Red Bull; entenda

Ouça a reação animada de Max Verstappen ao conquistar uma surpreendente pole e vitória em Suzuka, ou a pole novamente em Jeddah, e você ainda ouvirá um homem que gosta de competir na Fórmula 1. Ouça suas recentes entrevistas à mídia e você ouvirá um homem que parece não gostar de ser um piloto de F1.

Verstappen nunca foi um homem feito para os holofotes, mas um piloto que se preocupa apenas em competir nos carros de corrida mais rápidos já construídos.

Mas ser um piloto de F1 é muito mais do que isso e, desde que a saga em torno do chefe de sua equipe, Christian Horner, começou - há 13 meses - e a Red Bull também começou a sofrer nas pistas, Verstappen tem sido o ponto central de incessantes polêmicas e rumores sobre seu futuro, com rumores sobre o interesse renovado da Mercedes e grandes ofertas de dinheiro da Aston Martin, que já contratou Adrian Newey e a Honda.

O desastroso fim de semana da Red Bull no Bahrein, durante o qual os problemas de equilíbrio da equipe com seu carro de 2025, bem como seu déficit de desgaste de pneus em relação à McLaren, foram destacados e ampliados além dos níveis normais, provocou conversas de crise sobre a direção de curto prazo da equipe para tentar mudar sua temporada.

Isso também provocou mais barulho em torno do futuro de Verstappen, o que não foi ajudado pelo consultor da Red Bull, Helmut Marko, que admitiu estar "preocupado" com o futuro do holandês na Red Bull se a equipe não pudesse lhe dar um carro mais competitivo do que no Bahrein.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

Marko parecia mais otimista após a melhora de Jeddah e, embora a Red Bull não tenha resolvido todos os seus problemas por mágica, mais atualizações estão a caminho para Imola e Barcelona, o que o austríaco espera que leve a equipe taurina de volta à briga de forma mais consistente - e não apenas em circuitos onde a McLaren não consegue exercer sua força.

Mas o estrago foi feito e, durante o fim de semana na Arábia Saudita, foram cuidadosamente espalhados rumores de que Verstappen estava pensando em tirar um período sabático da F1, o que se entendeu que vinha de pessoas de seu ambiente, mas não do próprio tetracampeão. Será que as mesmas forças que estavam tentando desestabilizar Horner e a Red Bull ainda estão à espreita nas sombras?

Ainda não está fugindo dos problemas da Red Bull

A paciência de Verstappen parece estar se esgotando com as pessoas que falam em seu nome e com a constante enxurrada de perguntas que inevitavelmente surgem a partir daí.

Quando perguntado mais uma vez sobre os rumores que o ligavam a outras equipes na coletiva de imprensa da FIA na quinta-feira, ele rebateu. "Acho que é só focar nos comentários; eu vou me concentrar em pilotar. Então, você não precisa pensar em nenhum outro cenário".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

"Honestamente, muitas pessoas estão falando sobre isso, menos eu. Como eu disse antes, eu só quero me concentrar no meu carro, trabalhar com as pessoas da equipe. Essa é a única coisa em que estou pensando na Fórmula 1 no momento. Estou muito relaxado".

Em sua sessão mais informal em holandês, ele foi pressionado ainda mais sobre o barulho que acompanha os comentários dele e de Marko. "As pessoas querem ter coisas para escrever. Isso é tudo o que posso fazer com relação a isso", disse ele. "E, é claro, o que quer que Helmut diga..."

"Veja bem, acho que todo piloto quer estar no carro mais rápido, é claro, isso é bastante normal. Mas isso não significa que você deva simplesmente fugir quando as coisas não saem do seu jeito por um tempo".

"Eles ainda estão trabalhando para resolver nossos problemas e não estamos onde queremos estar, mas isso é tudo o que se pode fazer. Você pode começar a gritar e berrar, mas isso também não vai ajudar. Estou apenas tentando fazer o melhor que posso e é perfeitamente possível que em 2026 tenhamos tudo resolvido. Mas nem sempre se pode ganhar tudo."

Isso também não quer dizer que Verstappen tenha a garantia de permanecer na Red Bull, porque ainda pode chegar um momento em que ele se sentirá tentado a acionar uma cláusula de saída e tentar a sorte em outro lugar, talvez depois de realmente entender a nova ordem mundial após a redefinição das regras de 2026, mas ele não parece estar nem perto desse ponto ainda.

"É apenas o mundo em que vivemos"

Quaisquer perguntas sobre trocas de equipe ou períodos sabáticos também devem ser vistas no contexto de Verstappen, que parece estar um pouco desiludido com a mais recente repressão da FIA aos palavrões dos pilotos e à fossa das mídias sociais.

Ele sempre foi aberto quanto à sua intenção de não continuar por muito mais tempo além de seu atual contrato de 2028, mas será que ele pode se afastar da categoria ainda mais cedo?

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Não pela primeira vez desde o "Palavrão-gate" do ano passado em Singapura, Verstappen deu pouca importância à coletiva de imprensa pós-corrida da FIA, especialmente em relação às perguntas sobre sua penalidade de tempo de cinco segundos. "O problema é que não posso compartilhar minha opinião sobre isso porque também posso ser penalizado, então é melhor não falar sobre isso. Qualquer coisa que eu diga ou tente dizer sobre isso pode me trazer problemas", disse ele.

Quando questionado pelo Motorsport.com, ele acrescentou: "É apenas o mundo em que vivemos. Você não pode compartilhar sua opinião porque, aparentemente, ela não é apreciada, ou as pessoas não conseguem lidar com toda a verdade. Honestamente, é melhor eu não falar muito. Isso também economiza meu tempo, pois já temos que fazer muita coisa".

"Sinceramente, é assim que tudo está se tornando. Todo mundo é super sensível a tudo. E [com] o que temos atualmente, não podemos ser críticos de forma alguma. Portanto, menos conversa - melhor ainda para mim".

Max Verstappen ainda adora pilotar carros de Fórmula 1. Ele não parece gostar de ser um piloto de Fórmula 1.

COMO AVALIAR BORTOLETO após 5 GPs? Piastri x Norris x Verstappen, HAMILTON atrás de Leclerc | Maumau

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #331: Bortoleto, Hamilton e cia. | Com Maumau

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!