Andrea Stella, chefe de equipe da McLaren, pediu para que as regras sobre largadas abortadas na Fórmula 1 sejam esclarecidas, com foco nos problemas causados na corrida de Interlagos.

O GP de São Paulo mal começou e já estava confuso. Lance Stroll rodou, bateu e ficou preso na brita da curva 4 durante a volta de formação. Com isso, a direção de prova decidiu declarar a largada cancelada, enquanto os outros pilotos estavam posicionados no grid.

Em teoria, essa decisão significava que os pilotos deveriam permanecer no grid e esperar por um novo procedimento de largada, mas os dois da primeira fila, Lando Norris e George Russell, interpretaram esse sinal de forma diferente e partiram para uma nova volta de formação, fazendo com que os que estavam atrás deles também os seguissem.

A confusão continuou quando alguns dos outros pilotos na segunda parte do grid, cientes da regra que exigia que eles permanecessem em suas posições, inicialmente permaneceram imóveis, antes de receberem permissão para começar também, a fim de evitar um problema ainda maior quando os líderes completassem sua volta extra.

Norris e Russell foram multados em 5 mil euros cada um por não terem cumprido o procedimento estabelecido nesse caso, mas não receberam nenhuma penalidade pela corrida. O piloto da McLaren acabou terminando em sexto lugar em São Paulo, enquanto Russell terminou em quarto.

Refletindo sobre esses incidentes no grid, Stella acredita que os regulamentos que regem o procedimento no caso de uma largada abortada permanecem pouco claros, especialmente da forma como as coisas se desenrolaram no Brasil, onde a decisão foi tomada quando os carros já estavam posicionados no grid.

"Quando você olha para os regulamentos, é um pouco complicado porque, no que diz respeito à volta extra de formação, começamos com uma largada atrasada, depois falamos sobre uma largada abortada e depois falamos sobre um retorno ao grid", explicou. "Portanto, há alguns detalhes técnicos que podem ter tornado a situação um pouco confusa para Lando. Acho que ele estava apenas reagindo às luzes naquele momento".

Stella está se referindo aqui às duas situações de largadas canceladas. O Artigo 46.1 do código esportivo da F1 refere-se a uma "largada atrasada", que ocorre quando a volta de formação não foi iniciada e os carros ainda estão posicionados no grid.

Isso deve ser diferenciado de uma "largada abortada", que ocorre quando a volta de formação já começou, e que afirma que "todos os carros devem retornar ao grid e todos os competidores serão informados sobre o provável atraso usando o sistema oficial de mensagens".

Se houve uma largada abortada, acho que as condições já estavam em vigor há muito tempo para transmitir a mensagem.

A confusão mencionada por Stella decorre do fato de que a maioria dos carros já estava posicionada no grid quando a mensagem de largada abortada foi transmitida. O chefe da equipe acredita que seria prudente esclarecer os procedimentos para que todos os envolvidos tenham uma melhor compreensão do procedimento a ser seguido nesse tipo de situação.

"No geral, achamos que essa é uma situação muito benigna", conclui. "De fato, a mensagem chegou muito tarde, quando Lando já estava na pole position há muito tempo. Se houve uma largada abortada, acho que as condições já estavam estabelecidas há muito tempo para transmitir a mensagem. Então, isso confundiu um pouco o piloto, conclui.

