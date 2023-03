F1: FIA muda DRS em Jeddah para evitar truques de pilotos

Carregar reprodutor de áudio

A FIA mudou o terceiro ponto de detecção de DRS no circuito de Jeddah até depois da última curva para evitar truques perigosos no GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 deste fim de semana.

A última das três zonas de ativação do DRS estava localizada na zona de frenagem antes do hairpin final conectando duas longas retas.

Às vezes, os pilotos evitavam passar o carro da frente na reta oposta, para que ainda pudessem aproveitar o DRS na reta principal seguinte, levando os carros a frear erraticamente para forçar a ultrapassagem.

A tática foi usada na corrida inaugural de 2021, quando Max Verstappen e Lewis Hamilton lutaram pela liderança em meio a uma acirrada luta pelo título.

Verstappen desacelerou para deixar Hamilton passar de propósito, para que ele pudesse aproveitar o DRS para a curva 1 e ultrapassar facilmente seu rival novamente.

Um jogo semelhante ocorreu na corrida do ano passado entre Verstappen e Charles Leclerc, da Ferrari, com o chefe da equipe Red Bull, Christian Horner, sugerindo que o ponto de ativação deveria ser movido para evitar "jogos de gato e rato".

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 ,and Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

A FIA agora respondeu mudando o terceiro ponto de ativação do DRS da zona de frenagem da curva 27 para a reta principal. As notas do evento pré-corrida mostram que o ponto agora está localizado 170m após o hairpin, para que os pilotos não sejam seduzidos a frear erraticamente na curva final.

O órgão regulador anunciou no início deste ano que ajustaria as zonas DRS em cinco circuitos para facilitar as ultrapassagens ou torná-las mais desafiadoras em circuitos onde era considerado muito trivial.

Na abertura da temporada no Bahrein, a primeira zona DRS foi encurtada, com mais mudanças em Melbourne, Baku e Miami.

O circuito de rua Jeddah também foi modificado pelo segundo ano consecutivo para melhorar a visibilidade. Nas curvas 14 e 20, duas das curvas cegas mais rápidas do circuito, várias barreiras foram recuadas para criar melhores linhas de visão e áreas de saída maiores.

Para abordar ainda mais as questões de segurança, o circuito ultrarrápido foi deixado um pouco mais lento com a adição de uma zebra chanfrada na sequência esquerda-direita de alta velocidade nas curvas 22 e 23, que deve reduzir as velocidades em 50 km/h.

