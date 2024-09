Franco Colapinto surpreendeu James Vowles após marcar pontos em sua segunda corrida na Fórmula 1 em Baku. Inclusive, o chefe da Williams confessou ao Motorsport.com, que gostaria de encontrar uma vaga para o argentino na categoria para 2025.

Colapinto assumiu o lugar de Logan Sargeant em Monza, para completar as últimas nove etapas no lugar do norte-americano. No entanto, o argentino não tem chances de continuar com a equipe, isso porque Carlos Sainz já está escalado para assumir a vaga ao lado de Alexander Albon na próxima temporada.

Nesta quinta-feira (19), ao conversar com a mídia antes do GP de Singapura, incluindo a presença do Motorsport.com, Colapinto foi questionado sobre as palavras de seu atual chefe.

"Não estou realmente pensando sobre isso. Não assisti muito às notícias, para ser honesto", começou o argentino.

"É claro que agora estou na Williams e acho que estamos fazendo um trabalho muito bom juntos, e meu foco é terminar este ano em alta e continuar aprendendo. Tenho muitas coisas para aprender. E sim, então veremos o que posso fazer no próximo ano", acrescentou.

Colapinto insistiu que seu foco está na atual temporada da F1 e não no que pode acontecer no próximo ano.

"Não tenho nenhuma ideia sobre nada, na verdade. Não estou focado em 2025, apenas na incrível oportunidade que James, a Williams e a equipe me deram. E estamos trabalhando muito, muito bem juntos. Estamos dando passos adiante. E acho que é um caminho a seguir", disse ele.

Antes de concluir, no entanto, Colapinto deixou claro que adoraria ainda fazer parte do grid da F1 em 2025, mas confessou que esse não é o seu foco principal.

"É claro que seria um sonho realizado continuar na F1, mas, no momento, estou muito feliz por ter essa oportunidade de fazer as próximas corridas com eles, e muito orgulhoso de ser dessa equipe, e marcando pontos juntos apenas na minha segunda corrida, estamos conseguindo grandes coisas como equipe, e acho que é um caminho a seguir", finalizou.

Franco Colapinto, Williams Racing, com James Vowles. Foto de: Williams

Anteriormente, no início do mês, Vowles confessou que gostaria de manter Colapinto no grid da F1, apesar de não ter espaço em sua própria equipe no momento.

"É claro que ele estará conosco, mas o que eu realmente espero é que ele esteja definitivamente correndo. Portanto, quero que ele esteja correndo em 2025 e, idealmente, na F1", disse Vowles ao Motorsport.com esta semana sobre o futuro de Colapinto.

"Isso significa que só resta uma equipe. Veremos o que podemos fazer lá", acrescentou, referindo-se ao lugar ainda vago na equipe Sauber, de propriedade da Audi, para a próxima temporada.

Importante lembrar que Gabriel Bortoleto também é cotado para a vaga na Audi, assim como Valtteri Bottas, que parecem fechar a pequena lista de Mattia Binotto, que assumiu a vaga de chefe da Sauber.

"Em duas corridas, ele mostrou ao mundo que merece um lugar na F1. Sempre acreditei firmemente em deixar os bons pilotos correrem. Portanto, veremos se podemos encontrar uma maneira de trabalhar com a Audi nessa circunstância. Era isso que eu estava sugerindo para o próximo ano", explicou.

