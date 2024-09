A permanência de Daniel Ricciardo na RB segue com um ponto de interrogação, principalmente após Ralf Schumacher revelar que o australiano poderia ser substituído por Liam Lawson após o GP de Singapura. No entanto, o piloto declarou que ainda não sabe sobre o que seu futuro na Fórmula 1 guarda para ele, mas não descarta uma decisão mais dura do alto escalão.

Os rumores começaram a circular no paddock pouco antes do fim de semana de Singapura começar, porém, não houve nenhuma confirmação oficial sobre o assunto. Nesta quinta-feira (19), durante as coletivas de imprensa antes da etapa, Ricciardo minimizou o burburinho, mas disse que está "há tempo demais" na F1 para simplesmente ignorá-lo.

O piloto australiano teve uma temporada de altos e baixos, com alguns resultados positivos, mas não conseguindo se igual ao nível de Yuki Tsunoda, o que colocou um alvo em suas costas. Ao ser questionado sobre o assunto, Daniel disse que não poderia dar muitos detalhes, mas espera que seu assento em 2024 não esteja sob ameaça.

"Minha expectativa é sobre o ano que vem. Então, é nisso que estou focado no momento. Claro, eu não posso entrar em muitos detalhes, mas em termos de contrato, essa é a janela que temos. Então, basicamente, eu espero um sim ou não para 2025".

"Eu ouvi sobre as conversas e especulações sobre o resto da temporada, mas, no momento, não estou sabendo de nada. A decisão que eu espero é para o próximo ano".

Ricciardo também confessou que não está contente com a temporada na F1 e seus resultados, que não tem agradado o alto escalão da RB. No entanto, ele entende que fez tudo que podia para disputar posições em pista sem comprometer suas corridas.

O australiano ainda disse que entende que não pode simplesmente ignorar os rumores, uma vez que podem ter um fundo de verdade, isso porque ele já "está no esporte há tempo demais" para ser ingênuo desta maneira.

Ao ser questionado se há alguma questão contratual que prevê sua saída após Singapura, ele defende que não.

"Eu acho que não. Mas eu também não quero ficar aqui e ser o 'juiz'. Mas eu diria que não. Mas eu também sei como esse esporte funciona".

"Eu não quero dizer, tipo: 'estou 100% certo disso, eu apostaria minha casa nisso'. Mas... Eu estou aqui há tempo demais [para ignorar]".

Caso Ricciardo seja retirado do assento da RB, é improvável que ele seja escolhido para a possível vaga na Red Bull em 2025, substituindo Sergio Pérez. Caso os rumores se confirmem, o australiano seria substituído por Liam Lawson, que faz papel de piloto reserva da RB.

