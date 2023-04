Carregar reprodutor de áudio

A Ferrari foi até a FIA usando o direito de revisão em resposta à penalidade de cinco segundos aplicada em Carlos Sainz no GP da Austrália de Fórmula 1 por um incidente com Fernando Alonso durante o reinício da corrida em Melbourne.

Isso aconteceu como parte de vários incidentes durante o recomeço da corrida que acabaram fazendo com que o GP terminasse atrás do safety car, com todos os carros muito próximos um dos outros fazendo Sainz cair do quarto para o 12º lugar na ordem final do grid como resultado de sua penalidade.

O chefe da Ferrari, Fred Vasseur, revelou que sua equipe apelaria da decisão, já que os comissários puniram Sainz antes que o piloto ou a equipe pudessem se defender.

Mas a FIA rejeitou a petição da escuderia italiana, citando que a equipe não trouxe “novas informações significativas e relevantes que não estavam disponíveis para as partes que buscam a revisão no momento da decisão em questão”.

Os comissários consideraram Sainz "totalmente culpado" pela colisão com o piloto da Aston Martin, Alonso, que recuperou o terceiro lugar devido à classificação do safety car que decidiu o resultado final baseado na ordem anterior do grid de largada sem levar em consideração os carros batidos.

Após a audiência virtual com a FIA, concluiu-se que, mesmo considerando o aumento da probabilidade de um incidente na primeira volta de um reinício, houve uma “lacuna suficiente” para o espanhol ter evitado uma ação, mas que ele “não o fez ”.

A Ferrari apresentou seu caso com base em dados de telemetria, uma declaração de testemunha de Sainz e relatos de outros pilotos fornecidos nas entrevistas pós-corrida. Esse tipo de evidência, na forma de testemunho verbal e dados adicionais, já foi usado anteriormente pela Force India para anular uma repreensão semelhante, assim citou a escuderia italiana.

Mas a FIA considerou as “circunstâncias factuais” na Austrália “bastante diferentes” para sustentar o argumento da equipe, notadamente que o piloto da Force India havia sido levado ao hospital após a colisão, portanto não estava disponível para dar sua versão para uma decisão pós-corrida.

Mas desta vez, os comissários se contentaram em penalizar Sainz enquanto a corrida ainda estava em andamento e não sentiram que uma declaração do espanhol era necessária. Essas decisões mais rápidas são tomadas “rotineiramente” e são “incentivadas” quando a causa da colisão é clara, para que as penalidades possam ser aplicadas “o mais rápido possível”.

A FIA também decidiu que a telemetria extra apresentada pela Ferrari era “na melhor das hipóteses ambígua” quando se tratava de limpar o nome de Sainz, mas que, em vez disso, “corroborava” a decisão de que ele era totalmente culpado.

Sainz argumentou que freou mais forte para entrar na curva 1, mas com pneus Pirelli mais frios devido à lenta volta de formação para o reinício da corrida - uma reclamação expressa por muitos pilotos - ele foi menos capaz de evitar o choque com Alonso. Ele também disse que o sol baixo prejudicou a visibilidade.

A FIA observou que um ponto de frenagem apresentado não constitui uma nova informação significativa e que todos os pilotos tiveram que se contentar com as mesmas circunstâncias. A decisão dizia: “As condições da pista e dos pneus era algo que todo competidor precisava levar em consideração e se adaptar."

“Ao tentar frear tarde durante a corrida [Pierre Gasly], [Sainz] assumiu o risco de que ele, como piloto, perdesse o controle de seu carro. Neste caso, esse risco materializou-se, tendo como consequência uma colisão que se seguiu, à qual se segue uma sanção.”

