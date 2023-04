Carregar reprodutor de áudio

Após falar na semana passada na assembleia de acionistas da Ferrari sobre o desempenho da equipe na Fórmula 1, o presidente da escuderia italiana, John Elkann, voltou a tocar no assunto em carta aos acionistas da Exor, na qual menciona brevemente o momento em que a equipe vive atualmente na principal categoria do automobilismo.

Apesar de um início de campeonato infeliz, o presidente tinha reiterado nos últimos dias que continua a acreditar no bom trabalho da equipe técnica e de gestão, esta última parcialmente renovada após uma temporada 2022 em que os tão esperados títulos não chegaram.

Ainda que o esquadrão de Maranello não viva o seu momento mais brilhante, mantém-se claro o objetivo da equipe agora comandada por Vasseur, lutar novamente por títulos: “Na Fórmula 1, o último mundial significou uma melhoria da nossa competitividade. Sem dúvida, o nosso objetivo é - e sempre será - vencer o campeonato, e Fred [Vasseur] e toda a equipe estão totalmente focados em alcançar esse objetivo", explicou Elkann há alguns dias.

Em carta aos acionistas da Exor divulgada nesta segunda-feira, o presidente abordou brevemente o assunto e a situação atual da Ferrari, destacando as profundas mudanças que estão ocorrendo dentro da Scuderia e que se destinam a fortalecer as atividades da equipe. Estas mudanças devem trazer o time italiano de volta ao topo.

"Mudanças profundas estão ocorrendo dentro das paredes de Maranello, em particular para fortalecer a atividade esportiva na pista", explicou Elkann na carta delineando o equilíbrio econômico do grupo de todas as atividades relacionadas com o mundo Exor. Algumas palavras em um longo discurso, principalmente relacionadas com os resultados financeiros, mas muito precisas.

Depois de enumerar os resultados, e sublinhar a importância do plano estratégico apresentado pelo CEO Vigna relativamente à produção de autopeças, que também prevê o primeiro carro 100% elétrico em 2025, o presidente da Ferrari quis realçar o espírito inovador: "O impulso para o progresso que nosso fundador Enzo Ferrari carregava em seu coração continua a manter o povo da Ferrari humilde e ambicioso na construção do futuro."

Financeiramente, a Ferrari fechou outro ano recorde, com receitas superiores a 2021 em quase 20%: "A Ferrari fechou o ano com resultados recordes, incluindo receitas de 5,1 bilhões de euros (+19% ano a ano) e EBITDA ajustado de 1,8 bilhões de euros (margem de 35%). A Ferrari continua a avançar com sua carteira em evolução, que prevê que a receita cresça para 6,7 bilhões de euros até 2026 e a margem EBITDA ajustada para atingir quase 40%, em linha com as melhores empresas de luxo", menciona a carta.

