Lewis Hamilton está de saída da Mercedes, equipe a qual conseguiu seis títulos de piloto e oito de construtores da Fórmula 1. Mas, como um ato final, deixou uma carta para o seu substituto, Andrea Kimi Antonelli, além de compartilhar a emoção com os membros da equipe, incluindo o coordenador de corrida, Stephen Lord.

Lord revelou a mensagem de Hamilton deixada para o seu substituto nas 'flechas de prata' no podcast oficial da F1, Beyond The Grid. Ele percebeu a emoção do heptacampeão ao estar no motorhome europeu da equipe da fabricante alemã pela última vez, em Monza.

"É uma visão bastante interessante do Lewis que talvez as pessoas não vejam", disse o coordenador.

"Lewis havia terminado [com] a engenharia. Acho que os engenheiros tinham ido embora, então Lewis estava lá em cima na sala, sozinho. Eu subi, peguei algumas coisas, desci as escadas e Lewis desceu as escadas, pronto para ir embora e voltar para casa".

"Ele chegou ao final da escada e parou, depois se virou e voltou para o andar de cima. Eu pensei: 'Ah, ele esqueceu alguma coisa'. Não dei muita importância".

"Ele desceu cerca de 10 minutos depois e chamou um cara que trabalha para a equipe, Carlos, que é nosso chefe de logística da equipe de corrida".

"Dava para ver que Lewis estava realmente muito emocionado, chamou Carlos e disse: 'Só agora me ocorreu que nunca mais vou ver essa sala'".

"E ele disse: 'Estou muito emocionado'. Ele disse: 'Não consigo ir embora. Sinto-me um pouco triste ao sair daquela sala, porque estive nele por tantos anos e nunca mais o verei'. Ele estava realmente muito emocionado por estar deixando a sala para trás".

Depois de Hamilton deixar o motorhome, o coordenador da equipe de corrida percebeu uma mensagem na parede para o jovem piloto italiano.

"Voltei ao quarto para arrumar as últimas peças do kit de piloto e pegar os capacetes e tudo mais", disse Lord. "Entrei no quarto e na parede havia um longo bilhete escrito à mão, um bilhete para Kimi. Basicamente, dava as boas-vindas a ele em seu novo quarto".

"Desejava a ele boa sorte, dizia coisas muito boas sobre a equipe e que se você se importar com eles, eles se importarão com você, porque são uma grande equipe. E eu pensei: 'Nossa, que coisa legal de se fazer'".

"Então, chamei o Carlos e lhe mostrei, e ele disse: 'Uau, isso é incrível'. E, na verdade, agora que cobrimos o vidro, ela ficou coberta na sala e ficará lá para sempre".

"Carlos foi embora e eu pensei: 'Vou ao banheiro para ver se tudo foi guardado e se temos tudo o que precisamos', então entrei no banheiro e, ao lado do vaso sanitário, acima do suporte do rolo de papel higiênico, estava escrito 'Lewis was 'ere' [Lewis esteve aqui] com uma grande carinha sorridente".

